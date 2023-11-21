У Києві до десятої річниці Революції гідності відкрилася виставка Героя України Віктора Гурняка

У Києві до десятої річниці Революції гідності відкривається виставка фотографа, пластуна, військового, Героя України Віктора Гурняка “Від Майдану до війни”.

Виставка проходить у просторі PEN Ukraine з 21 листопада по 30 грудня. Адреса: Київ, вул. Лук’янівська 14а.

Віктор був активістом і фотографом на Майдані у 2013-2014 роках, а влітку 2014-го добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони “Айдар”. 19 жовтня 2014 року Віктор загинув на Луганщині.

Роботи Віктора Гурняка були розміщені на виставках у Польщі, Естонії та Німеччині. Зокрема, фотовиставку з майже півсотні світлин із лінії фронту і визволених та окупованих міст зі сходу України “Донбас: війна та мир” відкрили 10 грудня 2014 року в Європарламенті. У 2015 році в Українському національному музеї в Чикаго (США) працювала фотовиставка авторських робіт “Віктор Гурняк: дорога з Майдану”.

Віктор Гурняк посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня, орденом “Народний Герой України”. А в 2021 році отримав посмертно звання Героя України з відзначенням орденом “Золота Зірка”.