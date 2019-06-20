Вулиці Тернополя заполонила реклама наркотиків (фото)

Тернополяни у соцмережах б’ють на сполох — на багатьох будинках і навіть на школах міста з’явилися написи з електронними адресами продажу наркотиків.

На стінах нашого міста часто намальовані незрозумілі електронні адреси, назви Telegram-каналів та написи на кшталт “шишки”, “амф” і таке інше. Містяни непокояться, адже їх діти ходять щодня бачать таку рекламу, які часом краще за дорослих розуміють, що це.

На Дружбі практично кожен будинок обмальований((( навіть на 6-ій школі бачила( – пише тернополянка Любов Коваль у групі Тернопільські плітки.

Наслідки вживання цих наркотиків плачевні: у людей виникає залежність, психологічні розлади. Можуть проявлятися в запамороченні, посиленому потовиділенні, порушенні зору, сильних головних болях. Також може статися інфаркт, нервове виснаження, інсульт, ураження серця і судинної системи. Побічні дії, які можуть з’явитися після амфетаміну, – ураження печінки.

Така реклама наркотичних засобів є не лише у Тернополі, такі написи доволі часто зустрічаються і на будинках і навіть школах у Києві, Львові, Одесі, Миколаєві.

“Погляд” перейшов за посиланням, зазначеним у “графіті”, однак цей сайт не діє. Можливо, тимчасово.