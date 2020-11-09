Скільки платимуть за газ мешканці Тернопільщини?

Жителям Тернопільщини у листопаді доведеться платити більше за споживання природного газу. Один кубічний метр «блакитного» палива вартуватиме близько восьми гривень. Порівняно з жовтнем, вартість зросла майже на третину.

Газопостачальні компанії оприлюднили ціни природного газу на листопад, які коливаються від 7,20 грн до 8,70 грн за кубометр. Вартість може і далі збільшуватися, оскільки від серпня її формує ринок.

«Ціна газу через впровадження ринку газу кожного місяця змінюється. За листопад населення буде платити за один кубічний метр 7,92 копійки. Ми не можемо вплинути на ціну газу, оскільки на ціну газу не впливає ні Уряд, ні Нафтогаз. У нас діє ринок газу. Але ми можемо вплинути на зменшення споживання енергоносіїв. Якщо на сьогоднішній день в нас створено 1316 ОСББ, це дуже хороший показник. Ми в рейтингу другі після Херсонської області. Фонд енергоефективності і програма енергодій є дуже актуальною. Вона дозволить нам зменшити споживання енергоносіїв, а відтак зменшити навантаження на сімейний бюджет, також вона покращить зовнішній вигляд будинку. Такими програмами в області скористалося лише чотири ОСББ, хочеться, щоб їхня активність була більшою», – каже начальник управління ЖКГ та енергозбереження ОДА Софія Близнюк.

Отже, жителям краю радять цього року економно споживати природний газ або ж переходити на альтернативні джерела енергії. Також рекомендують застосовувати програми для заощадження тепла.