Виставили на аукціон Тернопільський науково-дослідний інститут землеустрою

📌 Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою на приватизаційному аукціоні

🔜 20 серпня 2024 року запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

ℹ️ Це діюче підприємство, основним видом діяльності, відповідно до Статуту, є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук.

✔️До складу об’єкта входять: інженерно-лабораторний корпус загальною площею 2270,5 кв.м, гараж цегляний площею 303,2 кв.м, гараж металевий площею 121,9 кв.м, а також 4 одиниці транспортних засобів.

💰Стартова ціна — 3 061 278 грн;

⌛ Кінцевий строк подання цінових пропозицій — 19 серпня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 20 серпня 2024 року; http://surl.li/vtkomu

📍 Локація — Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лисенка, будинок 20А.

Долучайтеся до аукціонів з приватизації державного майна для підтримки економіки України та Сил оборони!

🇺🇦 Інвестуйте в нашу спільну Перемогу!

Детальніше про актив 👉 http://surl.li/lqcnpz

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