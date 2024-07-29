У Тернополі на пʼять днів перекриють вулицю Промислова
У Тернополі з 30 липня по 3 серпня буде проводитись поточний ремонт ділянки вул. Промислової, від шляхопроводу через залізничну колію в напрямку транспортної розвʼязки вулиць Злуки – Промислова – Збаразька – Текстильна – Енергетична.
Ремонтні роботи будуть здійснюватися щоденно з 10:00 год по 24:00 год за сприятливих погодних умов.
Плановані роботи включають:
- фрезування асфальтобетонного покриття на вул. Збаразька та примикань вулиць Лозовецька-Фабрична;
- влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття проїзної частини.
Роботи проводитимуться з частковим перекриттям руху транспорту згідно з погодженою схемою організації дорожнього руху.
Про можливі зміни у маршрутній мережі громадського транспорту буде повідомлено додатково.
Заздалегідь дякуємо за розуміння і просимо вибачення за тимчасові незручності.