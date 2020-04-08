У Тернополі купили респіратори за рекордних 400 гривень за штуку

Тернопільська центральна районна лікарня 3 квітня підписала два договори на постачання респіраторів третього класу захисту з клапаном загалом на 120 тис. грн.

Згідно з цими договорами, вартість одного такого респіратора становитиме 400 грн.

Один із договорів підписали з підприємцем Андрієм Старичковим на 80 тис. грн. З інформації з Prozorro випливає, що він вже поставив 200 одиниць засобів захисту й отримав оплату за них.

Другий постачальник Юрій Винниченко продав 100 респіраторів третього класу з клапаном за 40 тис. грн. Він також продав лікарні респіраторів з вихідним клапаном другого класу захисту по 280 грн (на 140 тис. грн).

Постачальники зареєстровані в Тернополі неподалік, на одній вулиці. Раніше вони тричі зустрічались на торгах, втім їх документи не мають однакових ознак.

Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги 16 березня замовляла респіратори третього класу із клапаном за неповних 198 грн за штуку.

Кілька днів тому лікарня у Волинській області замовила респіратори такого класу захисту з клапаном по 250 грн, а в Закарпатській – по 82,2 грн.

В інтернет-магазинах ціна на респіратори третього класу захисту з клапаном дуже різні, в багатьох товару не має в наявності або ж ціна вже не актуальна.

В одному з магазинів нам підтвердили ціну в 165 грн за одиницю при купівлі від 10 штук, і в ще одному – 280 грн за одиницю (гурт, наявні понад 200 штук).

Нагадаємо, вчора ми повідомили, що Закарпатський обласний центр цивільного захисту 3 квітня замовив респіратори третього класу захисту з клапаном по 300 грн за штуку.

Згідно з відповіддю Тернопільської ОДА від 3 квітня на наш запит, потреба закладів охорони здоров’я області в респіраторах становить:

Респіратори класу захисту FFP2, штук – 32619 Респіратори класу захисту FFP3, штук – 22822.

Матеріал підготували за підтримки МФ Відродження

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