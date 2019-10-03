Як на Тернопільщині молоді депутати стали… онуками на годинку

Депутати Молодіжної ради Теребовлі на годинку стали онуками жителів відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування Центру надання соціальних послуг. Так незвично молодь підійшла до відзначення Дня людей похилого віку. Адже, що найбільше потрібно підопічним цього відділення, то це – увага і спілкування.

За словами Марії Сковаровської, добру справу зроблено.