У 10 парах поїздів “Укрзалізниці” буде воєнізована охорона

Наприкінці серпня “Укрзалізниця” запускає пілотний проєкт із запровадження воєнізованої охорони в поїздах.

Десять пар пасажирських поїздів супроводжуватиме воєнізована охорона для забезпечення безпеки пасажирів. Вона діятиме спільно із поїзною бригадою в разі порушень пасажирами правил поведінки.

– Ми (представники “Укрзалізниці” – авт.) зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Ніякої відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охоронна, звичайно ж, коштом “Укрзалізниці”. У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а тепер буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обрали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де зазвичай часті випадки порушень, – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Деталі: На першому етапі близько 40 співробітників супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів:

№10/9 Маріуполь — Київ

№29/30 Київ — Ужгород

№38/37 Київ — Запоріжжя

№49/50 Київ — Трускавець

№63/64 Харків — Київ

№79/80 Дніпро — Київ

№92/91 Львів — Київ

№102/101 Київ — Херсон

№106/105 Одеса — Київ

№136/135 Київ — Покровськ

Надалі перелік поїздів та кількість працівників будуть збільшені.

Також “Укрзалізниця” продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це всі швидкісні поїзди, новозбудовані вагони та ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт.