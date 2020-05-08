З 11 травня в Тернополі послаблять карантинні обмеження: деталі

На засіданні Тернопільського міського Штабу для боротьби з коронавірусом вирішили: дозволити роботу підприємств, установ і організацій, визначених Постановою Кабінету Міністрів № 343 від 4 травня.

🔷 Зокрема, з 11 травня дозволили роботу магазинів непродовольчих товарів, у тому числі у приміщенні торгово-розважальних центрів, роботу салонів краси і перукарень, стоматологій, літніх майданчиків у закладах громадського харчування, закладів побутового обслуговування, діяльність адвокатів, нотаріусів, психологів.

🔷 Також з 11 травня будуть відкритими для прогулянок до двох людей або сім’ї парки, сквери, а також дитячі і спортивні майданчики, але теж з обмеженнями.

‼️Попри відкриття підприємств діятиме й ряд заборон:

🔷 Не працюватиме громадський транспорт, навчальні заклади, не можна переміщуватися групами більше, як дві особи. Промислові ринки залишаться закритими.

🔷 Залишається обов’язковим масковий режим.

🔷 В Тернопільському міському Штабі для боротьби із коронавірусом наголошують: підприємствам, установам та організаціям потрібно буде чітко дотримуватися визначених санітарних та протиепідемічних заходів.

🔷 Для кожного виду діяльності описаний ряд вимог, які стосуються організації робочого простору з дотриманням соціальної дистанції, регулярна дезінфекція усіх поверхонь, вимірювання температури тіла.

ℹ️ Повний перелік підприємств, яким дозволено, а яким заборонено працювати, а також вимоги і протиепідемічні заходи, дивіться за посиланням 👉https://bit.ly/operatyvnyi_shtab

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