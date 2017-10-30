Вагітній переселенці з Криму відмовили надавати медичну допомогу в Тернополі

Вагітній переселенці з Криму відмовили у допомозі. Лікарі почали вимагати від неї гроші за проходження медогляду. Мовляв, згідно з постановою мерії, ті, хто не має тернопільської прописки — повинні платити за всі послуги в комунальних медзакладах.

Світлана Калашнікова на 7 місяці вагітності. Кілька днів тому у жінки раптово піднялася температура і тиск. Біля її дому розташована амбулаторія, тож за допомогою Світлана звернулась саме сюди. Жінці ставало все гірше. А лікар на це не реагувала. Натомість медик вимагала продемонструвати прописку в паспорті. А потім і оплатити послуги.

Виявилось, дійсно така постанова існує. Її ухвалили на початку червня. Згідно з документом – кожен, хто не має місцевої прописки, повинен платити за медичні огляди. Вартість одного прийому сімейного лікаря – 30 гривень. Власне про це переселенцям із Криму і намагалась повідомити лікарка.

Не дійшло навіть до огляду, тому що паспорт, документи пацієнт не пред’явив. А жінка вибігла з амбулаторії. За нею вийшла реєстратор і попросила повернутися на прийом і сказала, що жінка буде оглянута. На що вона відмовилася, – розповіла сімейний лікар амбулаторії №14 Надія Кернична.

Згодом з’ясувалось, аби жінку оглянули безкоштовно, міська рада має укласти спеціальний договір з містом, де прописане подружжя.

У мерії пообіцяли розібратись у ситуації найближчим часом. Втім, як з’ясувалось, переселенці та усі інші не прописані в Тернополі і зараз можуть отримувати медичні послуги безкоштовно. Бо рішення міськради про платні прийоми почнуть діяти лише з 2018 року. Проте не один медичний заклад міста уже встиг виставити рахунки пацієнтам з інших регіонів України.