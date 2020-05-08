Завдяки благодійникам з Бельгії медзаклади області отримали 9 наркозно-дихальних апаратів

ℹ 9 сучасних наркозно-дихальних апаратів отримала Тернопільщина. Апарати європейського виробництва, призначені для проведення інгаляційної анестезії у пацієнтів – як дорослих, так і дітей.

Вони виконують також ті функції, що й апарати штучної вентиляції легень. Завдяки великому переліку опцій їх можна буде використовувати під час хірургічних операцій різної складності після завершення COVID-19.

Про це повідомлено сьогодні, 8 травня, під час робочої зустрічі голови Тернопільської ОДА Володимира Труша з Ігорем Вітеньком та Іваном Тарном.

Апарати придбано завдяки Ігорю Вітеньку та Івану Тарну. До слова, п.Ігор є уродженцем Тернопільщини, який проживає вже 20 років у Бельгії. Вже неодноразово вони доставляли медичне обладнання на Тернопільщину. Але в час карантину це було набагато важче. Та щире бажання допомогти закладам області у нелегкий час боротьби з коронавірусною інфекцією допомогло досягти мети. Долучилися до ініціативи й інші благодійники.

«Спочатку різні організації скептично ставилися до нашої ідеї, і навіть не вірили, що зараз можна придбати таке дороге обладнання. Згодом почали допомагати, збирати кошти. Але ми мали дуже мало часу. Діяти було треба негайно, тому я ще оформив позику у банку, і тільки тоді вдалося викупити ці апарати. Сподіваюся, воно допоможе врятувати не одне життя», – зазначив Ігор Вітенько.