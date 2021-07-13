У 10 разів менші: у Тернополі презентували макети криївок ОУН (відео)

Міні копії криївок презентували у тернопільському музеї національно-визвольної боротьби.

Є, наприклад, модель тієї, яка знаходилась у селі Жуків на Бережанщині. Це удесятеро зменшене помешкання, яке на той час належала представникові служби безпеки проводу ОУН Миколі Арсеничу. У січні 1947 криївку викрили НКВСівці. Окрім самого Арсенича у помешканні перебували його дружина, зв’язкова Романа Шухевича та охоронці. Про це розповів директор музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь, пише Тернопіль 1.

Автор макету Іларіон Пилипець зізнався, щоб відтворити атмосферу поселення знадобилось 2 місяці. Свої витвори називає скоріше захопленням, ніж роботою. Схеми використовував з літопису УПА, а сам інтер’єр облаштовував на власний розсуд. Всі матеріали також розшукував самостійно.

Окрім моделі криївки Миколи Арсенича у музеї також представлено сільський будиночок з прихованим поселенням. Схему такого будинку зарисовував сам, зазначив автор.

Додамо, схожі макети криївок також можна побачити в тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в’язнів. Окрім того подібний проєкт планують реалізувати у Львові, анонсував Іларіон Пилипець.