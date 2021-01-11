З 8 січня внесено зміни у розклад руху тролейбусів в робочі дні

На період запровадженого посиленого карантину з 8 до 24 січня 2021 року, у Тернополі внесено зміни в розклад руху тролейбусів на маршрутах №№ 2, 5, 7, 9.

Оновлені розклади руху тролейбусів наведено нижче у таблицях.

Звертаємося до тернополян з проханням врахувати зміни у розкладі руху транспорту під час планування поїздок та дотримуватися маскового режиму у громадському транспорті. Перевезення здійснюються лише у кількість сидячих місць.