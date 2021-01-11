13:28 | 11.01.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Інтимна контурна пластика у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Інтимна контурна пластика – це метод корекції об’єму і форми зовнішніх статевих органів, повернення попередньої чутливості за допомогою філерів на основі гіалуронової кислоти.

ПОКАЗИ ДО ПРОЦЕДУРИ

Філінг інтимної зони може проводитися як за медичними, так і з естетичних показів (при бажанні пацієнтки змінити зовнішній вигляд цієї області або посилити відчуття під час статевого акту). Втручання показано при наявності наступних проблем:

  • зменшення обсягу малих або великих статевих губ внаслідок втрати жирової тканини;
  • асиметрія статевих губ;
  • наслідки пологів або операцій;
  • відсутність оргазму або його слабкість на тлі аномального розташування клітора або поганої збудливості точки G;
  • в’ялість шкіри і м’яких тканин через вікових змін;
  • опущення стінок піхви;
  • легкі форми нетримання сечі;
  • сухість піхви (ксероз);
  • крауроз (атрофія зовнішніх статевих органів).

ВИДИ КОНТУРНОЇ ПЛАСТИКИ

В залежності від побажань жінки, філери можуть вводитися в різні області вульви і піхви. У зв’язку з цим лікарі виділяють кілька різновидів втручання:

  • корекція форми і розміру малих або великих статевих губ;
  • збільшення головки і / або капюшона клітора для поліпшення його стимуляції під час статевих контактів;
  • збільшення розмірів точки G;
  • ін’єкції в область сечівника для усунення мимовільного сечовипускання;
  • контурна пластика промежини і піхви, а також усунення явищ атрофії тканин в цій області.

При необхідності в рамках одного втручання можуть бути об’єднані кілька видів пластики.

ПЕРЕВАГИ ПРОЦЕДУРИ У МЦ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ»

Контурна пластика за допомогою філерів – це можливість швидко усунути безліч неприємних явищ, про які зазвичай прийнято замовчувати. Переваги цієї методики у нашому медичному центрі:

  • досвідчені лікарі з великим досвідом роботи і бездоганним володінням усіма необхідними маніпуляціями;
  • повноцінне обстеження перед втручанням;
  • сучасні і безпечні філери, які відповідають міжнародним стандартам якості;
  • якісне знеболення;
  • мінімальний ризик алергії і запальних побічних ефектів;
  • мінімальний дискомфорт під час процедури;
  • доступна вартість: ціна інтимної контурної пластики набагато нижча, ніж повноцінна пластична операція.

Вікові зміни тканин, розриви після пологів, зниження інтенсивності оргазму і статевого потягу – всі ці делікатні проблеми можуть бути легко усунені. Запишіться на консультацію до лікаря-гінеколога МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» та дізнайтеся більше про можливості сучасних філерів.

Телефонуйте за номером: 068 752 52 52!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *