Інтимна контурна пластика у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Інтимна контурна пластика – це метод корекції об’єму і форми зовнішніх статевих органів, повернення попередньої чутливості за допомогою філерів на основі гіалуронової кислоти.

ПОКАЗИ ДО ПРОЦЕДУРИ

Філінг інтимної зони може проводитися як за медичними, так і з естетичних показів (при бажанні пацієнтки змінити зовнішній вигляд цієї області або посилити відчуття під час статевого акту). Втручання показано при наявності наступних проблем:

зменшення обсягу малих або великих статевих губ внаслідок втрати жирової тканини;

асиметрія статевих губ;

наслідки пологів або операцій;

відсутність оргазму або його слабкість на тлі аномального розташування клітора або поганої збудливості точки G;

в’ялість шкіри і м’яких тканин через вікових змін;

опущення стінок піхви;

легкі форми нетримання сечі;

сухість піхви (ксероз);

крауроз (атрофія зовнішніх статевих органів).

ВИДИ КОНТУРНОЇ ПЛАСТИКИ

В залежності від побажань жінки, філери можуть вводитися в різні області вульви і піхви. У зв’язку з цим лікарі виділяють кілька різновидів втручання:

корекція форми і розміру малих або великих статевих губ;

збільшення головки і / або капюшона клітора для поліпшення його стимуляції під час статевих контактів;

збільшення розмірів точки G;

ін’єкції в область сечівника для усунення мимовільного сечовипускання;

контурна пластика промежини і піхви, а також усунення явищ атрофії тканин в цій області.

При необхідності в рамках одного втручання можуть бути об’єднані кілька видів пластики.

ПЕРЕВАГИ ПРОЦЕДУРИ У МЦ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ»

Контурна пластика за допомогою філерів – це можливість швидко усунути безліч неприємних явищ, про які зазвичай прийнято замовчувати. Переваги цієї методики у нашому медичному центрі:

досвідчені лікарі з великим досвідом роботи і бездоганним володінням усіма необхідними маніпуляціями;

повноцінне обстеження перед втручанням;

сучасні і безпечні філери, які відповідають міжнародним стандартам якості;

якісне знеболення;

мінімальний ризик алергії і запальних побічних ефектів;

мінімальний дискомфорт під час процедури;

доступна вартість: ціна інтимної контурної пластики набагато нижча, ніж повноцінна пластична операція.

Вікові зміни тканин, розриви після пологів, зниження інтенсивності оргазму і статевого потягу – всі ці делікатні проблеми можуть бути легко усунені. Запишіться на консультацію до лікаря-гінеколога МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» та дізнайтеся більше про можливості сучасних філерів.

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