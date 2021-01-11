Інтимна контурна пластика у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»
Інтимна контурна пластика – це метод корекції об’єму і форми зовнішніх статевих органів, повернення попередньої чутливості за допомогою філерів на основі гіалуронової кислоти.
ПОКАЗИ ДО ПРОЦЕДУРИ
Філінг інтимної зони може проводитися як за медичними, так і з естетичних показів (при бажанні пацієнтки змінити зовнішній вигляд цієї області або посилити відчуття під час статевого акту). Втручання показано при наявності наступних проблем:
- зменшення обсягу малих або великих статевих губ внаслідок втрати жирової тканини;
- асиметрія статевих губ;
- наслідки пологів або операцій;
- відсутність оргазму або його слабкість на тлі аномального розташування клітора або поганої збудливості точки G;
- в’ялість шкіри і м’яких тканин через вікових змін;
- опущення стінок піхви;
- легкі форми нетримання сечі;
- сухість піхви (ксероз);
- крауроз (атрофія зовнішніх статевих органів).
ВИДИ КОНТУРНОЇ ПЛАСТИКИ
В залежності від побажань жінки, філери можуть вводитися в різні області вульви і піхви. У зв’язку з цим лікарі виділяють кілька різновидів втручання:
- корекція форми і розміру малих або великих статевих губ;
- збільшення головки і / або капюшона клітора для поліпшення його стимуляції під час статевих контактів;
- збільшення розмірів точки G;
- ін’єкції в область сечівника для усунення мимовільного сечовипускання;
- контурна пластика промежини і піхви, а також усунення явищ атрофії тканин в цій області.
При необхідності в рамках одного втручання можуть бути об’єднані кілька видів пластики.
ПЕРЕВАГИ ПРОЦЕДУРИ У МЦ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ»
Контурна пластика за допомогою філерів – це можливість швидко усунути безліч неприємних явищ, про які зазвичай прийнято замовчувати. Переваги цієї методики у нашому медичному центрі:
- досвідчені лікарі з великим досвідом роботи і бездоганним володінням усіма необхідними маніпуляціями;
- повноцінне обстеження перед втручанням;
- сучасні і безпечні філери, які відповідають міжнародним стандартам якості;
- якісне знеболення;
- мінімальний ризик алергії і запальних побічних ефектів;
- мінімальний дискомфорт під час процедури;
- доступна вартість: ціна інтимної контурної пластики набагато нижча, ніж повноцінна пластична операція.
Вікові зміни тканин, розриви після пологів, зниження інтенсивності оргазму і статевого потягу – всі ці делікатні проблеми можуть бути легко усунені. Запишіться на консультацію до лікаря-гінеколога МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» та дізнайтеся більше про можливості сучасних філерів.
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