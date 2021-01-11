У Тернополі вартість води подорожчає на 10%

5 січня в актовій залі КП “Тернопільводоканал” відбулося обговорення встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Начальник планово-економічного відділу Володимир Водовіз зазначив, що серед основних чинників впливу на розмір тарифів — збільшення витрат на оплату електричної енергії (на 21,03 % з централізованого водопостачання й на 18,86 % з централізованого водовідведення) у зв’язку зі зростанням її вартості (на 24,7 % з централізованого водопостачання та на 28,1 % з централізованого водовідведення).

За словами директора підприємства Володимира Кузьми, своєчасне встановлення рентабельних тарифів допоможе “Тернопільводоканалу” фінансово забезпечити виконання всіх своїх зобов’язань перед споживачами, не переглядаючи їх упродовж року. Власне, так було в 2020-му, коли нові тарифи почали діяти на початку лютого.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський вважає своєчасний перегляд і встановлення економічно-обґрунтованих тарифів необхідною передумовою для того, аби “Тернопільводоканал” працював якісно та беззбитково, однак наголосив, що Тернопільська міська рада має застереження щодо ухвалення окремого тарифу для гуртових споживачів, оскільки встановлення пільгового тарифу відбувається за рахунок здорожчання послуг для інших споживачів. Йдеться насамперед про тарифи для Великої Березовиці та інших населених пунктів, що не входять до Тернопільської ОТГ.

Коли постанова НКРЕКП набере чинності, вартість послуг з водопостачання та водовідведення, які надає “Тернопільводоканал”, зросте — орієнтовно на 10 відсотків, інформують у КП “Тернопільводоканал”.

Тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення, які були у 2020 році.

Нормативний документ Введення в дію Вартість 1м3 води з ПДВ, грн Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.02.2020р. № 283 05.02.2020р. для всіх груп споживачів 12,888 14,448 27,336