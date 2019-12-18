У двох школах Вишнівецької ОТГ на базі шкільних їдалень відкрили інтелектуальні кав’ярні

За підтримки агентства США з міжнародного розвитку – USAID, за програмою децентралізації DOBRE, спонсорської допомоги ПАП “Добрий самарянин” Вишнівецька ОТГ створила комфортні умови для здорового харчування, яке є важливою складовою у здобутті освіти.

У двох закладах, а саме, у Вишнівецькій ЗОШ та Бодаківській ЗОШ I-lll ст в позаурочний час на базі шкільних їдалень функціонуватимуть інтелектуальні кав’ярні, де учасники освітнього процесу зможуть приємно спілкуватися, продукувати креативні ідеї, обговорювати новинки літератури.



