18:05 | 18.12.2019
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У двох школах Вишнівецької ОТГ на базі шкільних їдалень відкрили інтелектуальні кав’ярні

Irena 2 Views Прокоментуй!

За підтримки агентства США з міжнародного розвитку – USAID, за програмою децентралізації DOBRE, спонсорської допомоги ПАП “Добрий самарянин” Вишнівецька ОТГ створила комфортні умови для здорового харчування, яке є важливою складовою у здобутті освіти.

У двох закладах, а саме, у Вишнівецькій ЗОШ та Бодаківській ЗОШ I-lll ст в позаурочний час на базі шкільних їдалень функціонуватимуть інтелектуальні кав’ярні, де учасники освітнього процесу зможуть приємно спілкуватися, продукувати креативні ідеї, обговорювати новинки літератури.

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