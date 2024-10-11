“Це було страшне приниження”, – священник з Бучача про обшуки вдома

У поліції повідомили, що вилучені при обшуку речі передали на експертизу. Чому з обшуком прийшли до священника і що на це говорить сам капелан, дізнавалися «20 хвилин».

Про обшук у помешканні священника з Бучача повідомив активіст Роман Довбенко 11 жовтня на власній сторінці у Фейсбук.

Конфлікт із місцевими

— Сьогодні поліція розпочала обшуки в священника з Бучача — пана Бубніва, який декілька днів тому погрожував бучачанам предметом, подібним на пістолет, — написав Роман Довбенко.

«20 хвилин» пан Роман розповів, що кілька днів тому священик зупинився біля людей, вийшов з авто і намагався врозумити, чого ті ще не служать, хоча мають це робити. Чоловіки мовчали, тоді, за словами пана Довбенка, священник витягнув пістолет і погрожував.

— За моєю інформацією, обшук поліція провела, вилучила травматичний пістолет, на який священник не має дозволу, — розповів журналістці Роман Довбенко. — І пневматичний – на нього не треба дозволу. Яким пістолетом погрожував хлопцям, — поки невідомо. За моєю інформацією, один пістолет вилучили вдома, інший в авто, пригнаному для військових.

Що знайшли?

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета підтвердив для «20 хвилин» факт обшуків в одного із жителів Бучацької громади.

— Наразі обшук завершили, працівники поліції направили на експертизу вилучені при обшуку речі, — повідомив «20 хвилин» Сергій Крета.

За інформацією «20 хвилин», яку ми отримали від власних джерел в силових структурах, вилучили пістолет, але він не бойовий.

Як з’ясували журналісти, Михайло Бубнів є капеланом від 2014 року, служить і досі. Має парафії у селах Бучаччини. Редакції підтвердили цю інформацію в капеланській службі.

— Це один з кращих і священників, і капеланів, і волонтерів. Він — патріот своєї держави, — прокоментував о. В’ячеслав Кізілов, старший військовий капелан, голова ГО Спілка військових священиків ПЦУ. — Я з ним разом неодноразово був в зоні спочатку АТО, потім ООС, коли була активна фаза. Він возив туди допомогу. І зараз продовжує капеланську та волонтерську роботу.

«Це таке позорисько…» — капелан

О. Михайло Бубнів розповів «20 хвилин» про причину конфлікту, повідомив, що звертатиметься із зустрічними заявами і запевнив, що такого позору давно не відчував. Зброя у нього вже 20 років. Він пояснив, що із дозволом на неї. А також зазначив, що знову збирається на Покровський напрямок.

— Це таке позорисько… За 34 роки моєї служби на мене не було жодної скарги, — розповів «20 хвилин» О. Михайло Бубнів. — Обшук почали в 7 годині ранку. 10 людей, двоє з автоматами. За дві години обшукали все.

Отець припускає, що причиною тиску є й неприязнь до його родини. І справа пов’язана з призначенням на посаду до швидкої допомоги його дружини, якого чекають з дня на день. А на цю ж посаду нібито претендували близькі тих, хто й спровокував цю справу з обшуками, вважає він.

«Це не всім подобається, тому це замовна справа до моєї жінки», запевняє капелан.

— Конфлікту із місцевими із застосуванням зброї не було, — запевняє О. Михайло Бубнів «20 хвилин». — Ми з однокласником приїхали привітати матір нашого товариша, який залишився в Криму. Жінка проживає на Тернопільщині. Вона стільки років пропрацювала в школі, ще мене вчила. А тепер поскаржилася нам, що її обзивають сепаратисткою, ображають. Я вийшов до людей, на яких вказала мама товариша. В саду була штахета — я поставив на неї руку. Кажу, дайте спокій жінці, дайте їй дожити, так, син залишився в Криму, бо його дружина місцева. Але навіщо гнобити його маму? У чому вона винна? Після цього вони написали, що я погрожував зброєю. 11 жовтня до мене з обшуком прийшла поліція.

Священник збирається писати зустрічні заяви за приниження.

Запевняє, що здав добровільно

— Обшукали все — хату, всі приміщення, перевірили навіть білизну. Нічого не знайшли, — каже о. Михайло. — 20 років тому я купив травматичний пістолет. Мав на нього дозвіл — ще у вигляді книжечки. У 2019 році здав на перевірку, пістолет відстріляли, проблем не було. Але сказали, що тепер нові посвідчення, і дозвіл треба змінити на пластиковий. Чоловік з дозвільної системи мав мені передзвонити, але якось закрутилося…

Під час обшуку о. Михайло запевняє, що згадав за пістолет і добровільно віддав його, разом із кобурою. Нічого з хати не викидав, не ховав, не перекладав. Пістолет поліція вилучила. На місці переконалися, що відстрілу з нього не було, кулі до зброї не знайшли жодної.

— Ця зброя вже 20 років в мене, а поліція приїхала вже з її номером, — каже о. Михайло. — Дивилися машину, документи на машину, хату, все перестукали, передивилися, запитали про травматичний пістолет. Я кажу, так, є такий, ходіть, покажу. Я ж нічого не ховав. Але це було страшне приниження.