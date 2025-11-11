Алкоголь і хабар: тернопільський водій спробував уникнути відповідальності за допомогою 10 тисяч гривень

10 листопада, близько 20:00, на вулиці Бродівська у Тернополі співробітники поліції зупинили водія автомобіля ВАЗ 2107, який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки з’ясувалося, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор “Драгер” показав рівень алкоголю в крові чоловіка на рівні 1,25 проміле.

Спроба дати хабар

Для того, щоб уникнути адміністративної відповідальності, 43-річний водій запропонував поліцейським 10 тисяч гривень як неправомірну вигоду. Поліцейські не прийняли пропозицію та викликали слідчо-оперативну групу для документування спроби дачі хабара.

Провадження та покарання

За спробу дати хабар правоохоронцям відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.