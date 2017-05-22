У зоні АТО загинув боєць Богдан Ішутін із Тернопільщини
У зоні АТО загинув боєць Богдан Ішутін із Тернопільщини.
- Командування та особовий склад військової частини В1428 сумує з приводу передчасної втрати свого товариша та висловлює глибоке співчуття батькам та близьким загиблого.
22.05.2017 року під час виконання службових обов’язків в зоні проведення АТО в наслідок вогневого поранення загинув військовослужбовець-контрактник військової частини В1428. По даному факту проводиться розслідування, з’ясовуються деталі та причини загибелі солдата.