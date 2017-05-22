Новини Тернополя 

У зоні АТО загинув боєць Богдан Ішутін із Тернопільщини

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У зоні АТО загинув боєць Богдан Ішутін із Тернопільщини.

  • Командування та особовий склад військової частини В1428 сумує з приводу передчасної втрати свого товариша та висловлює глибоке співчуття батькам та близьким загиблого.
    22.05.2017 року під час виконання службових обов’язків в зоні проведення АТО в наслідок вогневого поранення загинув військовослужбовець-контрактник військової частини В1428. По даному факту проводиться розслідування, з’ясовуються деталі та причини загибелі солдата.

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