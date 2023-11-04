Висловіть підтримку нашим Захисникам, – тернополян кличуть під міську раду
5 листопада в 14:00 висловіть підтримку нашим ЗАХИСНИКАМ під міською радою Тернополя.
Основні вимоги:
- Скасувати непотрібні підчас війни тендери і до перемоги їх не оголошувати!
- До завершення війни, зупинити фінансування не критичних потреб, по тендерам, які вже проведені!
- Поки місцева влада не скасовує непотрібні тендери і не зупиняє фінансування не критичних потреб – значить в місцевому бюджеті є вільні кошти! А всі вільні кошти мають бути передані на допомогу ЗСУ, а не оце все!
- Очні сесії ТМР з доступом до них активістів і можливістю висловитись.
- Громадський контроль бюджету 2024, з унеможливленням того паскудства, яке допустили в 2023 році.
- Розроблення механізму адресної допомоги військовослужбовцям, зареєстрованим Тернополі.
- Адекватне інформування громади про пророблену роботу ТМР для збільшення обороноздатності тернопільських підрозділів.