21:29 | 4.11.2023
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Новини Тернополя 

Висловіть підтримку нашим Захисникам, – тернополян кличуть під міську раду

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5 листопада в 14:00 висловіть підтримку нашим ЗАХИСНИКАМ під міською радою Тернополя.

Основні вимоги:

  •  Скасувати непотрібні підчас війни тендери і до перемоги їх не оголошувати!
  • До завершення війни, зупинити фінансування не критичних потреб, по тендерам, які вже проведені!
  • Поки місцева влада не скасовує непотрібні тендери і не зупиняє фінансування не критичних потреб – значить в місцевому бюджеті є вільні кошти! А всі вільні кошти мають бути передані на допомогу ЗСУ, а не оце все!
  • Очні сесії ТМР з доступом до них активістів і можливістю висловитись.
  • Громадський контроль бюджету 2024, з унеможливленням того паскудства, яке допустили в 2023 році.
  • Розроблення механізму адресної допомоги військовослужбовцям, зареєстрованим Тернополі.
  • Адекватне інформування громади про пророблену роботу ТМР для збільшення обороноздатності тернопільських підрозділів.

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