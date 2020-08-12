Близько 400 осіб від 37 партій працюватимуть у ТВК Тернопільщини

10 серпня ЦВК утворила 22 територіальних виборчих комісії, які уповноважені організовувати проведення місцевих виборів на території Тернопільській області (Постанова № 172). Загалом у їхньому складі працюватиме 396 осіб, по 18 – у кожній ТВК. З них майже 70% становлять жінки і 30% – чоловіки. Гендерний дисбаланс спостерігається у складах майже всіх комісій Тернопільщини. Найбільш він помітний у Збаразькій міській ТВК, де 94% – жінки.

Найчастіше у складі ТВК зустрічаються особи у віці від 50 до 59 років – у 24% випадках. А середній вік членів дорівнює 45 років. Наймолодшою є членкиня Тернопільської районної ТВК від ВО «Батьківщина» Боднарчук Софія-Марія Тарасівна, 2002 року народження. А найстаршою є Івасенко Ніна Григорівна, 1937 року народження, яка включена до складу Чортківської міської ТВК за поданням Партії Зелених України.

Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій політичних партій від 9 до 18 осіб. У ТВК Тернопільщини ввійшли представники від 37 суб’єктів подання.