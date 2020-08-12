На Тернопільщині пропала 15-річна Ірина Дзецюх

Теребовлянським відділом поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується неповнолітня ДЗЕЦЮХ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, 15 років, яка 06.08.2020 року самовільно покинула місце свого проживання, пішла у невідомому напрямку і до цього часу не повернулася. Наразі місцезнаходження дівчини не відоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-17 років, зріст 160 – 165 см., середньої статури, обличчя овальне, волосся темно русявого кольору, довге.

ОДЯГНЕНА: футболка зеленого кольору, шорти кольору хакі та кросівки білого кольору.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (096) 94-0312-58.