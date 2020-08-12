Тернопіль перетворюється на сміттєзвалище Західної України!

Одне з інтернет-видань опублікувало журналістське розслідування, у якому наводяться факти масового звезення відходів на Тернопільське (Малашівецьке) сміттєзвалище з різних областей України.

Посилання на статтю – https://cutt.ly/hd02Wk9

Нагадаємо:

❗️ У 2019 році Сергій Надал разом з депутатами безкоштовно (без аукціону) віддали на 49 років сумнівній приватній структурі єдине міське сміттєзвалище.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/31356.html

❗️ Раніше Сергій Надал наголошував на тому, що на Малашівецьке сміттєзвалище відходи вивозяться тимчасово, бо воно є переповнене, не відповідає екологічним нормам і перебуває в процесі консервації й закриття.

❗️ Близько 30 млн. грн. на рік збирає за «зважування» сміття з Тернопільської та інших областей приватна структура, яка за протекцією тернопільської влади, контролює Малашівецьке сміттєзвалище.

❗️ Сміттєзвалище знаходиться в зоні Івачівського водозабору, з якого тернополяни та мешканці ближніх сіл отримують воду.

Вважаємо, що масове завезення сміття на переповнене та єдине міське сміттєзвалище завдає не лише серйозних економічних збитків, але є реальною екологічною загрозою!

‼️ ВИМАГАЄМО:

1. Від Поліція Тернопільської області, МВС України, Олександр Богомол – розслідувати викладені в ЗМІ факти та убезпечити Тернопіль від екологічної катастрофи.

2. Від Тернопільська міська рада – повернути Малашівецьке сміттєзвалище під контроль громади.

Сила Людей Тернополя