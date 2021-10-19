Для кабінету Михайла Головка придбали меблі на 84 тис. грн.

Диван за 22 тисячі гривень, холодильник за 13 600, крісло майже за 16 тисяч, ролети, тюлі. Кабінет голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка оновився меблями на загальну суму 84 тис. грн. На придбання дивану та всього решти гроші використані з надходжень в обласний бюджет від платників податків, – про це пише Очевидець.

Саме така інформація прозвучала під час засідання постійної комісії облради «З питань соціально-економічного розвитку, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньо економічної діяльності».

Засідання відбулося 6-го жовтня. Головою цієї комісії є колишній голова Тернопільської обласної ради, екс-свободівець, а нині обласний депутат від партії «За Майбутнє» Іван Хомінець.

Питання про нові меблі в кабінет Михайла Головка розглядалося 25-им. Як тільки до нього дійшли, член комісії Василь Чашка (ВО «Свобода») вийшов з залу, не пояснюючи причини. Також був відсутній на засіданні депутат від «Європейської солідарності» Юрій Юрик.

Доповідала з цього питання головна бухгалтерка комунального підприємства «Управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради» Марія Майкович.

– Скажіть нам, будь ласка, в двох словах з чим ви звертаєтесь? – запитала Марію Майкович секретар комісії Юлія Хаєцька (фракція «Слуга Народу»).

– Відповідно до програми підтримки та захист… на придбання… товарів і послуг для діяльності обласної ради… І ми придбали за останній рік… і хочемо його привести в порядок, передати в оренду (далі кілька нерозбірливих слів – прим.), – обривисто відповідала головний бухгалтер комунального підприємства.

Василь Хомінець спершу погортав сторінки документів, задумався про крісло «Комфорт» і запитав доповідачку:

– А нащо ви придбали, якщо віддаєте зразу?

– Ми не віддаєм. В оренду. Просто, щоб порядок був в бухгалтерії, – відповіла Марія Майкович.

– Я думала, якщо обласній раді щось треба, вона оплачує рахунки. А виходить, що ви закупили для того, щоб дати в оренду обласній раді. Так? – запитала Юлія Хається.

– Так.

– За яку сплату? – поцікавився Василь Хомінець.

– Одна гривня 20 копійок, – замість Марії Майкович відповіла секретар комісії.

Юлія Хаєцька зачитала вартість та перелік меблів, придбаних комунальним підприємством.

– Крісло «Комфорт», крісло «Галант-еліт» – 13 247 гривень крісло. Диван – 22 тисячі… дві штуки, кондиціонер – 6999, холодильник – 13 600. Решта – ролети і тюлі 11 970 гривень. На загальну суму…

– Нам не треба чути, – на цих словах перебиває Василь Хомінець.

– 84 тисячі гривень, – замість Юлії Хаєцької озвучила загальну суму Марія Майкович.

Вона також пояснила комісії, що всі ці меблі придбані і передаються в кабінет голови Тернопільської обласної ради Михайлу Головку.

– Не дай Бог, щоб про це дізналися платники податків, – посміхнулася «слуга народу» Юлія Хаєцька.

– Прошу проголосувати, – продовжував іронію екс-голова облради Василь Хомінець і від сміху аж схилив голову. – А старе крісло де, то, що я сидів? Я не забрав з собою крісло.

У цю комісію також входить депутат обласної ради від партії «Довіра» Ігор Гайдук. Окрім того, він є заступником голови Тернопільської облдержадміністрації. Він запитував присутніх, по якій програмі обласної ради придбані нові меблі для кабінету Михайла Головка.

Його питання доповнила Юлія Хаєцька:

– То це не з субвенції, це з бюджету купили?

– Ну. Яка субвенція? Медична… Це обласний бюджет, – на пів всерйоз відповів головуючий. – Я голосую. Прошу голосувати.

Усі присутні члени комісії підняли руки «за» погодження передачі нових меблів для голови облради, придбаних на суму 84 тис. грн. Голосували: Василь Хомінець («За Майбутнє»), Юлія Хаєцька («Слуга Народу»), Ігор Гайдук («Довіра»), Тарас Дячун (ВО «Свобода»), Юрій Ништа («Європейська Солідарність»)

Втім, іронія і сміх продовжився.

– А в обласну адміністрацію можете передавати в оренду майно? – запитав Ігор Гайдук головну бухгалтерку комунального підприємства обласної ради.

– Та ви звернення напишіть. Крісло туда, одне крісло туда. Там два крісла було, – веселився Василь Хомінець.

– Я в них замовляю майстра, що підкрутив, ремонтував. Може б одне крісло нам…

– Та ви не звертаєтеся, – пояснив йому головуючий.

– Та я не знав… – сказав Ігор Гайдук.