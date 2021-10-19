На Тернопільщині син напав з ножем на батька

До співробітників Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них з проникаючим ножовим пораненням доправили 61-річного чоловіка. Поліцейські встановили, що травму потерпілий отримав за місцем свого проживання від 40-річного сина.

За попередньої інформацією, родичі розпивали спиртне, коли між ними виникла суперечка. Що стало причиною сварки – пригадати не можуть. В якийсь момент 40-річний чоловік схопив кухонний ніж та завдав ним удар в ногу своєму батькові.

Отримане потерпілим поранення кваліфіковане як середньої тяжкості.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.