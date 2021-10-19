11:48 | 19.10.2021
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Новини Тернополя 

435 інфікувань COVID-19 та 18 смертей у Тернопільській області. Дані на 19 жовтня

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435 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 18 жовтня 2021 року.

Також за останню добу:

🔺летальних випадків – 18:

– жінка 42 р., Тернопільськийрайон;

– чоловік 64 р., Тернопільський район;

– жінка 78 р., Тернопільський район;

– жінка 77 р., м. Тернопіль;

– чоловік 72 р., Чортківський район;

– жінка 72 р., Чортківський район;

– жінка 68 р., Чортківськийрайон;

– жінка 38 р., Чортківський район;

– жінка 64 р., Чортківський район;

– чоловік 66 р., Тернопільський район;

– жінка 73 р., Тернопільський район;

– жінка 58 р., Чортківський район;

– жінка 71 р., Чортківський район;

– чоловік 73 р., м. Заліщики;

– жінка 80 р., м. Тернопіль;

– жінка 68 р., м. Тернопіль;

– жінка 83 р., м. Тернопіль;

– жінка 60 р., Чортківський район.

🔺одужало – 346 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1 774

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 83 297 осіб;
🔺одужало – 75 452 особи;
🔺летальних випадків – 1 463 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 8 689 (7 955 одужало, 155 летальних):

⬆️в т.ч. м. Кременець – 1 660 (1 517 одужало, 38 летальних)

– Тернопільський район – 49 998 (45 585 одужало, 834 летальних):

⬆️в т.ч. м. Тернопіль – 22 996 (20 965 одужало, 369 летальних)

– Чортківський район – 24 610 (21 912 одужало, 471 летальних):

⬆️в т.ч. м. Чортків – 3 191 (2 940 одужало, 33 летальних)

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️Кременецький район (48 осіб) ):

• Борсуківська сільська ОТГ – 0

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2

• Вишнівецька селищна ОТГ – 5

• Кременецька міська ОТГ – 13

• Лановецька міська ОТГ – 1

• Лопушненська сільська ОТГ – 1

• Почаївська міська ОТГ – 11

• Шумська міська ОТГ – 15

⭕️Тернопільський район (231 особа) ):

• Байковецька сільська ОТГ – 10

• Бережанська міська ОТГ – 12

• Білецька сільська ОТГ – 10

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 13

• Великобірківська селищна ОТГ – 3

• Великогаївська сільська ОТГ – 12

• Залозецька селищна ОТГ – 19

• Збаразька міська ОТГ – 16

• Зборівська міська ОТГ – 5

• Золотниківська сільська ОТГ – 1

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 15

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 1

• Микулинецька селищна ОТГ – 3

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 1

• Підволочиська селищна ОТГ – 2

• Підгаєцька міська ОТГ – 2

• Підгороднянська сільська ОТГ – 1

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 0

• Скориківська сільська ОТГ – 2

• Теребовлянська міська ОТГ – 18

• Тернопільська міська ОТГ – 85

⭕️Чортківський район (156 осіб) ):

• Білобожницька сільська ОТГ – 2

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 4

• Борщівська міська ОТГ – 22

• Бучацька міська ОТГ – 21

• Васильковецька сільська ОТГ – 0

• Гримайлівська селищна ОТГ – 7

• Гусятинська селищна ОТГ – 3

• Заводська селищна ОТГ – 1

• Заліщицька міська ОТГ – 2

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 8

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 13

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2

• Монастириська міська ОТГ – 0

• Нагірянська сільська ОТГ – 6

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 14

• Товстенська селищна ОТГ – 9

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 9

• Чортківська міська ОТГ – 32

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