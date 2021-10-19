435 інфікувань COVID-19 та 18 смертей у Тернопільській області. Дані на 19 жовтня
435 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 18 жовтня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 18:
– жінка 42 р., Тернопільськийрайон;
– чоловік 64 р., Тернопільський район;
– жінка 78 р., Тернопільський район;
– жінка 77 р., м. Тернопіль;
– чоловік 72 р., Чортківський район;
– жінка 72 р., Чортківський район;
– жінка 68 р., Чортківськийрайон;
– жінка 38 р., Чортківський район;
– жінка 64 р., Чортківський район;
– чоловік 66 р., Тернопільський район;
– жінка 73 р., Тернопільський район;
– жінка 58 р., Чортківський район;
– жінка 71 р., Чортківський район;
– чоловік 73 р., м. Заліщики;
– жінка 80 р., м. Тернопіль;
– жінка 68 р., м. Тернопіль;
– жінка 83 р., м. Тернопіль;
– жінка 60 р., Чортківський район.
одужало – 346 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1 774
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 8 689 (7 955 одужало, 155 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1 660 (1 517 одужало, 38 летальних)
– Тернопільський район – 49 998 (45 585 одужало, 834 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 22 996 (20 965 одужало, 369 летальних)
– Чортківський район – 24 610 (21 912 одужало, 471 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 3 191 (2 940 одужало, 33 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (48 осіб) ):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 5
• Кременецька міська ОТГ – 13
• Лановецька міська ОТГ – 1
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 11
• Шумська міська ОТГ – 15
Тернопільський район (231 особа) ):
• Байковецька сільська ОТГ – 10
• Бережанська міська ОТГ – 12
• Білецька сільська ОТГ – 10
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 13
• Великобірківська селищна ОТГ – 3
• Великогаївська сільська ОТГ – 12
• Залозецька селищна ОТГ – 19
• Збаразька міська ОТГ – 16
• Зборівська міська ОТГ – 5
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 15
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 1
• Микулинецька селищна ОТГ – 3
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 2
• Підгаєцька міська ОТГ – 2
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 2
• Теребовлянська міська ОТГ – 18
• Тернопільська міська ОТГ – 85
Чортківський район (156 осіб) ):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 4
• Борщівська міська ОТГ – 22
• Бучацька міська ОТГ – 21
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 7
• Гусятинська селищна ОТГ – 3
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 2
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 8
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 13
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 6
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 14
• Товстенська селищна ОТГ – 9
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 9
• Чортківська міська ОТГ – 32