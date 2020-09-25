Один день виборів визначає п’ять наступних років життя. Отже, важливо не помилитися.

Наразі вже відомо, що 25 жовтня за посаду міського голови Тернополя боротимуться чимало кандидатів, однак серед них є лише одна жінка. Це Ірина Яремчук, яку на вибори делегувала “Українська Галицька партія”. Хто вона і з якими намірами прямує в міську раду, “Погляд” запитав у самої кандидатки.

— Ірино, давайте почнемо з самого початку. Незабаром місцеві вибори – який у вас сьогодні рейтинг?

Без поняття. В мене немає тисяч доларів на соціологію. А більшість даних, які поширюються в публічному просторі, на жаль, проплачені конкретними кандидатами та політичними силами. Я точно знаю, що є багато середовищ, які мене підтримують, бо за останні 8 років ми разом зробили багато потрібних проектів для тернополян.

— Ви порівняно нове обличчя у політичному колі Тернополя. Що з вашої біографії варто знати потенційним виборцям?

В мене хороший управлінський досвід. Я була директором Молодіжного центру праці, очолюю громадську організацію «АТОМ», керувала міською організацією «Української Галицької партії», а зараз є заступницею голови Політради.

Я вмію добре планувати та організовувати діяльність, відбирати і мотивувати професійних людей.

В моєму розумінні мер – це, насамперед, добрий управлінець. Якщо він (або вона) крім того ще має добрі моральні якості – то місто буде процвітати.

Я багато працювала для молоді нашого міста, допомагала в працевлаштуванні, профорієнтації, розвитку громадської активності. На жаль, часто стикалася з байдужістю чиновників до потреб людей. Хочу довести, що влада може бути іншою – відкритою і чесною. Бо все залежить від конкретних людей, які обіймають посади.

За мною немає багатих родичів чи впливових людей. Тому я ні від кого не залежу і зможу працювати на благо громади. П’ять років разом з колегами я будувала команду Української Галицької партії в Тернополі. Ми знайшли ціннісних і професійних людей, які готові брати на себе відповідальність за розвиток міста.

— Яких змін можна очікувати тернополянам, якщо ви станете міським головою? Що у вас в найближчих планах?

Моя мета – зробити Тернопіль містом щасливих сімей. В першу чергу хочу залучити інвесторів, щоб створити робочі місця з гідною оплатою. Майже в кожній нашій сім’ї хтось вимушено поїхав на заробітки. Як сім’ї можуть бути щасливими, якщо вони не разом, якщо батьки не бачать як зростають їхні діти?

Також хочу покращити умови в наших пологових будинках. Нове життя має з’являтися в гідних умовах. Багато породіль скаржаться на погане харчування і недосконалу матеріально-технічну базу.

Ще одне болюче питання – інфраструктура. Зараз вона майже недоступна для мам з візочками і людей з інвалідністю, хочу це виправити.

Є проблеми в садочках і школах: переповнені групи і класи, незрозуміле фінансування і вічна потреба у «благодійних внесках». Разом з нашою освітньою експертною групою ми розробили план, як це вирішити.

— Як вважаєте, чому саме вас “Українська Галицька партія” делегувала балотуватися у мери?

Для мене це вияв глибокої довіри від моєї команди і велика відповідальність. Мені приємно, що однодумці так високо оцінили результати моєї роботи для розвитку міста.

— Чи є у вас політтехнолог?

Технолога нема. Я вірю, що нарешті має перемогти правда, а не технології. Звісно, консультуюсь з експертами з комунікацій і журналістами про те, як краще донести людям свої ідеї. До речі, пости в соцмережах пишу самостійно. Навіть газети люблю сама роздавати. Люди приємно дивуються, коли бачать, що це кандидат особисто, а не студенти за гроші. Сподіваюсь, що тернополяни відрізнять істину від маніпуляцій.

— Скільки витрачаєте на свій піар, наприклад, за останній місяць?

Найбільший акцент я роблю на спілкуванні з людьми. Воно потребує багато часу і мінімум коштів. Звісно, рекламні матеріали також потрібні. Партія забезпечила розміщення бордів і друк поліграфії.

— Як зібрали кошти гроші на заставу?

Виборчі застави ми оплатили з партійного рахунку. На щастя, є малий і середній бізнес, якому близькі наші християнські, демократичні цінності і вони підтримують нас фінансово. Крім того, і я, і мої однопартійці долучились членськими і благодійними внесками в міру своїх фінансових можливостей.

— На вашу думку, як пандемія повпливає на результати голосування?

Я думаю, що це не буде істотно. Мабуть, частина виборців, особливо ті, хто в зоні ризику, побояться прийти на дільниці. Взагалі шкода, що люди вважають місцеві вибори маловажливими. Саме на місцевому рівні можна вирішити багато щоденних проблем. І саме на місцевих виборах можна обрати своїх лідерів, яких знаєш особисто, а не з екранів телевізора.

— Цьогоріч місцеві вибори відбуваються по-новому. Можете виокремити плюси і мінуси цього процесу з власного досвіду?

З плюсів – добре, що є можливість обрати конкретного кандидата. З мінусів – це не гарантує, що депутатом стане той, кого обрали. Є велика роль партій у цьому процесі, зокрема важливий загальноміський список кандидатів. А цього списку ніхто з виборців не побачить(( Крім того, тепер кандидати з однієї партії змагаються між собою на одному окрузі. Для УГП це не проблема, бо ми одна команда і підтримуємо один одного. А для декого це може стати серйозним випробуванням. Якщо підсумувати, нардепи нас знову обманули: відкриті списки – не дуже відкриті…



Бліц-анкета кандидатки на посаду Тернопільського міського голови Ірини Яремчук

У людині я найбільше ціную… відповідальність.

Найперша мамина порада: берегти здоров’я.

Тато мене навчив… радіти життю.

У дитинстві дуже мріяла… щоб всі люди були щасливими.

Не задумуючись, пішла би у розвідку зі… своїм чоловіком.

Коли мені сумно, я… сумую під гарну музику. Але недовго, бо шкода часу))

Востаннє отримувала квіти… на початку вересня на день народження.

Моє хобі… танці.

Улюблений вид спорту… зарядка.

Книга, яку насамперед узяла би на безлюдний острів… «Бог ніколи не моргає».

Сьогодні я попросила би у Святого Миколая… миру і добробуту для України.

Крилатий вислів, який мене надихає... “Світло перемагає!”.

Підготувала Ірина Гайсюль.