У Тернополі Volkswagen зіткнувся з електроопорою: тролейбус №8 змінив маршрут

У Тернополі на вулиці Микулинецькій автомобіль Volkswagen зіткнувся з електроопорою. Через пошкодження опори контактної мережі тролейбус №8 тимчасово курсує за зміненим маршрутом.

Як повідомили в патрульній поліції Тернопільської області, ДТП сталася вчора, близько 22:00. За попередньою інформацією, водій Volkswagen не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Унаслідок аварії ніхто не травмувався.

На водія інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

Через пошкодження опори контактної мережі тролейбус №8 тимчасово змінив маршрут. Від автовокзалу він їде вулицями Торговиця та Князя Василя Костянтина Острозького, оминаючи вулицю Микулинецьку.

За інформацією міської влади, орієнтовно до 12:00 тролейбус №8 має повернутися до звичного маршруту.

Патрульні закликають водіїв обирати безпечну швидкість з урахуванням погодних умов і стану дорожнього покриття, дотримуватися дистанції та уникати різких маневрів.