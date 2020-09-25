Справа Романа Кулака, який помер через неправильний діагноз: хірурга знову відсторонили від роботи

Ми неодноразово писали, як Володимир Кулак через байдужість лікаря та адвокатів не може добитися справедливості у суді.

І от, 24 вересня відбулося чергове засідання за позовом тернополянина щодо смерті 12-річного сина – Ромчика.

Суддя задовільнив клопотання прокурора, хірургу Юрію Михайлюку чергово продовжено відсторонення від посади.

В справі щодо смерті Ромчика Кулака, в якій підозрювані лікарі Жидачівської лікарні, лікаря Михайлюка знову відсторонили від роботи. Львівська обласна прокуратура , як і завжди в цій справі – молодці, – про деталі засідання розповідає Галина Янко.

Нагадаємо, Роман Кулак помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика заворот тонкого кишечнику, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар.

Наприкінці вересня 2017 року були надані попередні висновки медичного розслідування, а 6 жовтня експерти надали остаточну резолюцію, де було вказано, що саме медики Жидачівської районної лікарні винні у неправильно поставленому діагнозі, який, зрештою, призвів до смерті дитини. 7 грудня клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Незважаючи на скандал, що розгорівся, головному лікарю Жидачівської районної лікарні указом президента було призначену дворічну президентську стипендію.

Але невдовзі указ все ж скасували і позбавила медика нагороди. Натомість 28 грудня лікарям Жидачівської лікарні було оголошено про підозру через смерть Романа Кулака.