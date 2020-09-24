В Міністерстві фінансів підтвердили, що зміни до обласного бюджету Тернопільської області внесені з порушеннями

Зміни до бюджету Тернопільської області депутати обласної ради приймали із суттєвими порушеннями. Вперше за незбалансований бюджет депутати проголосували на сесії 6 липня. Зокрема, тоді не було враховано 3 мільйони гривень на доплату медичним працівникам, які боряться з коронавірусом. Більше 18 мільйонів не врахували на співфінансування об’єктів будівництва та придбання шкільних автобусів. Також не враховано майже два мільйони на заробітню плату лікарям Тернопільського обласного фтизіопульмонологічного центру.

11 серпня депутати обласної ради знову прийняли зміни до бюджету із суттєвим дефіцитом, розповів директор департаменту фінансів Тернопільської ОДА Степан Скибиляк.

«Доходи та видатки обласного бюджету не співпадають. На засідання комісії нас не запросили. Ми застерігали депутатів бюджетної комісії, що бюджет з «розривом» виконати неможливо», – додав Степан Скибиляк.

Відтак облдержадміністрація оскаржує в суді рішення облради від 6 липня та 11 серпня, якими було внесено зміни до бюджету. Адже ними депутати передбачили видатки обласного бюджету на суму, яка значно перевищує доходи.

«Ці зміни було неможливо виконати, тому ми подали позов до суду на рішення Тернопільської обласної ради щодо змін до бюджету на 2020 рік. Є відповідний висновок департаменту фінансів, окрім того документи знаходяться в Міністерстві фінансів», – повідомив голова ТОДА Володимир Труш.

Так, спеціалісти Міністерства фінансів підтвердили, що прийняті облрадою зміни є незбалансованими. Повноваження на здійснення витрат перевищують обсяг надходжень, – йдеться у документі.

Цей документ підтверджує, що ми мали рацію, коли відмовились виконувати незаконні рішення Тернопільської обласної ради», – зазначив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш. У висновку міністерства також йдеться, що «…у рішенні (ред. змінах до бюджету) не визначено доходи та фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією, відсутні додатки до рішень, у тексті не вказано загальні суми доходів та дефіциту бюджету, кошти бюджету розвитку не розподілено по об’єктах, в цілому Рішення оформлено з недотриманням вимог наказу Міністерства фінансів України. Як наслідок, Департамент фінансів Тернопільської облдержадміністрації позбавлений можливості скласти збалансований розпис обласного бюджету, йдеться у роз’ясненні Мінфіну. Міністерство попереджає про неналежне виконання бюджетного законодавства та просить вжити заходів щодо усунення порушень», – йдеться у висновку Міністерства фінансів України.

Попри те, що бюджетний процес, через безвідповідальність депутатів обласної ради тимчасово призупинений, в Тернопільській обласній державній адміністрації знаходять спосіб забезпечити фінансування життєвоважливих сфер діяльності Тернопільщини.

«В той час, як депутати обласної ради займаються політиканством, звинувачуючи всіх навколо у своїх же помилках, ми організували безперебійне надання медичної допомоги онкохворим, які отримують лікування променевою терапією в обласному онкодиспансері та домовились про постачання харчування в соціальні заклади», – зазначив Володимир Труш.