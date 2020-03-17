14:40 | 17.03.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Політика 

Новий житловий комплекс CREATOR CITY будує у Києві “Креатор-Буд”

Redaktor 2 Views Прокоментуй!

Продаж квартир у новому ЖК CREATOR CITY, що у Києві, за адресою Дегтярівська, 17-19 розпочато. 

CREATOR CITY – ЦЕ втілення абсолютно нового формату нерухомості, ЦЕ симбіоз дизайну і технологій. Кожна зі складових CREATOR CITY відображає дух сучасності, сприяє формуванню особливого, неповторного стилю. В проектуванні CREATOR CITY ми невідступно дотримувалися принципу «справжня цінність завжди всередині». Більше простору і світла, менше непотрібних деталей, чистий, функціональний, майже ідеальний мінімалізм.



CREATOR CITY – ЦЕ ІДЕЛЬНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЗРІЛОГО ПОКУПЦЯ

CREATOR CITY – ЦЕ Сучасна, стримана і функціональна архітектура, енергоефективні та інноваційні інженерні рішення, власна повноцінна і розвинута соціальна і торгово-сервісна інфраструктура, безпечна і закрита прибудинкова територія «без автомобілів» з власним ландшафтним парком з кількома функціональними зонами рекреації, сучасні та безпечні дитячі ігрові та спортивні майданчики, майданчики для вигулу собак, продумане сучасне і зоноване  планування квартир, що відповідає найвимогливішій аудиторії  бізнес-класу, зручна логістика з усіма районами міста і багато іншого – усі ці переваги поєднуються в багатофункціональному житловому комплексі CREATOR CITY.

CREATOR CITY – ЦЕ ІННОВАЦІЇ

CREATOR CITY – один з перших багатофункціональних житлових комплексів в Києві, який проходить сертифікацію за системою BREEAM.

  • BREEAM – це британський метод оцінки енергоефективності будівель за принципом «зеленої сертифікації», який дає комплексну оцінку об’єкта за сукупністю споживчих властивостей.

  • Наявність сертифікату BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) означає, що об’єкт буде економно використовувати спожиті ресурси (електрика, тепло, вода), а витрати на експлуатацію помітно зменшаться – до 35% економії в порівнянні з несертифікованими об’єктами.

СЕРТИФІКАТ BREEAM – ЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИСОКОЇ  ЯКОСТІ ОБ’ЄКТА, А ТАКОЖ – БЕЗПЕЧНЕ ВКЛАДЕННЯ ФІНАНСІВ.



CREATOR CITY – ЦЕ

Закритий від сторонніх «двір без автомобілів»

  • Власна зона рекреації більше 1,5 Га, вражаючі ландшафтний дизайн

  • Власна повноцінна торгово-сервісна інфраструктура «місто в місті»

  • Каскадна архітектура: 16-24

  • Монолітно-каркасна конструкція

  • Стіни – красна цегла

  • Навісний, вентильований фасад

  • Панорамне скління з використанням європейської алюмінієвої системи та безпечним енергоефективним склопакетом

  • Підлога – цементно-піщана стяжка

  • Міжповерхова та міжквартирна шумоізоляція

  • Висота житлового поверху – 3 м

  • Безшумні, енергоефективні та високошвидкісні ліфти від провідного світового виробника, система контролю доступу, прямий доступ до паркінгу, швидкість 2м/с

  • Централізоване водопостачання з системою колективного очищення холодної води

  • Гаряче водопостачання і опалення – індивідуальний тепловий пункт на даху

  • Підземний паркінг з контролем доступу та місцями підзарядки електромобілів

  • Наземна та гостьова автостоянка

  • Безпека 24/7 на території комплексу

  • датчики оповіщення про пожежу

  • спринклерна система автоматичного пожежогасіння в паркінгу

  • персоналізований картковий контроль доступу на поверх та до ліфтів

  • Відеоспостереження – без сліпих зон

  • Оздоблення вхідних груп – преміум класу

  • Оздоблення квартир – уточнюється

  • Експлуатація, обслуговування – професійний сервіс


УСІ ДРІБНИЦІ ТА СКЛАДОВІ ЯКОСТІ  СУЧАСНОГО ЖИТТЯ ПРОДУМАНІ І РЕАЛІЗОВАНІ В CREATOR CITY.

Детальна інформація про комплекс CREATOR CITY на сайті www.creatorcity.com.ua

Центр продажу CREATOR CITY

м. Київ, вул. Дегтярівська 17-19

+380(044) 390 39 09

+38(067) 653 51 41

Відділ продажу

м.Тернопіль, вул. Листопадова, 1/3

52 70 07   (050) 6 52 07 70

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *