Продаж квартир у новому ЖК CREATOR CITY, що у Києві, за адресою Дегтярівська, 17-19 розпочато.



CREATOR CITY – ЦЕ втілення абсолютно нового формату нерухомості, ЦЕ симбіоз дизайну і технологій. Кожна зі складових CREATOR CITY відображає дух сучасності, сприяє формуванню особливого, неповторного стилю. В проектуванні CREATOR CITY ми невідступно дотримувалися принципу «справжня цінність завжди всередині». Більше простору і світла, менше непотрібних деталей, чистий, функціональний, майже ідеальний мінімалізм.





CREATOR CITY – ЦЕ ІДЕЛЬНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЗРІЛОГО ПОКУПЦЯ



CREATOR CITY – ЦЕ Сучасна, стримана і функціональна архітектура, енергоефективні та інноваційні інженерні рішення, власна повноцінна і розвинута соціальна і торгово-сервісна інфраструктура, безпечна і закрита прибудинкова територія «без автомобілів» з власним ландшафтним парком з кількома функціональними зонами рекреації, сучасні та безпечні дитячі ігрові та спортивні майданчики, майданчики для вигулу собак, продумане сучасне і зоноване планування квартир, що відповідає найвимогливішій аудиторії бізнес-класу, зручна логістика з усіма районами міста і багато іншого – усі ці переваги поєднуються в багатофункціональному житловому комплексі CREATOR CITY.



CREATOR CITY – ЦЕ ІННОВАЦІЇ



CREATOR CITY – один з перших багатофункціональних житлових комплексів в Києві, який проходить сертифікацію за системою BREEAM.

BREEAM – це британський метод оцінки енергоефективності будівель за принципом «зеленої сертифікації», який дає комплексну оцінку об’єкта за сукупністю споживчих властивостей.

Наявність сертифікату BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) означає, що об’єкт буде економно використовувати спожиті ресурси (електрика, тепло, вода), а витрати на експлуатацію помітно зменшаться – до 35% економії в порівнянні з несертифікованими об’єктами.

СЕРТИФІКАТ BREEAM – ЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ОБ’ЄКТА, А ТАКОЖ – БЕЗПЕЧНЕ ВКЛАДЕННЯ ФІНАНСІВ.





CREATOR CITY – ЦЕ



Закритий від сторонніх «двір без автомобілів»

Власна зона рекреації більше 1,5 Га, вражаючі ландшафтний дизайн

Власна повноцінна торгово-сервісна інфраструктура «місто в місті»

Каскадна архітектура: 16-24

Монолітно-каркасна конструкція

Стіни – красна цегла

Навісний, вентильований фасад

Панорамне скління з використанням європейської алюмінієвої системи та безпечним енергоефективним склопакетом

Підлога – цементно-піщана стяжка

Міжповерхова та міжквартирна шумоізоляція

Висота житлового поверху – 3 м

Безшумні, енергоефективні та високошвидкісні ліфти від провідного світового виробника, система контролю доступу, прямий доступ до паркінгу, швидкість 2м/с

Централізоване водопостачання з системою колективного очищення холодної води

Гаряче водопостачання і опалення – індивідуальний тепловий пункт на даху

Підземний паркінг з контролем доступу та місцями підзарядки електромобілів

Наземна та гостьова автостоянка

Безпека 24/7 на території комплексу

датчики оповіщення про пожежу

спринклерна система автоматичного пожежогасіння в паркінгу

персоналізований картковий контроль доступу на поверх та до ліфтів

Відеоспостереження – без сліпих зон

Оздоблення вхідних груп – преміум класу

Оздоблення квартир – уточнюється

Експлуатація, обслуговування – професійний сервіс



УСІ ДРІБНИЦІ ТА СКЛАДОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ ПРОДУМАНІ І РЕАЛІЗОВАНІ В CREATOR CITY.



Детальна інформація про комплекс CREATOR CITY на сайті www.creatorcity.com.ua



Центр продажу CREATOR CITY



м. Київ, вул. Дегтярівська 17-19



+380(044) 390 39 09



+38(067) 653 51 41



Відділ продажу



м.Тернопіль, вул. Листопадова, 1/3



52 70 07 (050) 6 52 07 70