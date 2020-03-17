Аграрій з Тернопілля став першим у Європі власником унікального обприскувача
Аграрій з Тернопільської області Олег Крижовачук став першим у Європі власником унікального обприскувача.
Компанія «Агросем» 6 березня офіційно передала господарству «Україна» ключі від надсучасного обприскувача — John DeereR4060. Про це повідомляє agrosem.ua
У повідомленні йдеться, що господарство «Україна» на Тернопільщині на сьогодні — перший і єдиний власник такої машини на території не лише України, а і Європи. До цього часу така модель працювала лише на полях США та Австралії, де потрібно справлятися з великими обсягами робіт.
В чому унікальність обприскувача R4060:
- Бак обприскувача — 6057 л, а це на 33% більше, ніж у попередньої моделі John Deere.
- Набагато міцніша та надійніша 36,6-метрова карбонова штанга.
- Система інтелектуального керування форсунками й компенсації виливу на розворотах
Директор підприємства Олег Крижовачук подякував команді «Агросем» за підтримку та втілення в життя всіх його ініціатив. Зокрема, акцентував на 3 критеріях відбору партнерів, які має «Агросем»: відмінна техніка, чудовий сервіс, використання системи Trade-IN.