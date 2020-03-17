Сьогодні на позачерговій сесії міської ради депутати з подачі міського голови Сергія Надала опустилися до рівня коміків. Можливо, комусь не дає спокою успіх шоуменів із «зе-команди» на попередніх виборах, але влаштовувати цирк в органі місцевого самоврядування, та ще й у час серйозних викликів та навислої смертельної небезпеки, – навряд чи це те, чого очікують від мера і депутатського корпусу жителі Тернополя.

Безглузде голосування зініціював Сергій Надал. Після гострих випадів депутата з Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Тараса Білана мер повів себе не як досвідчений опанований керівник, а радше як ображений школяр. Міський голова запропонував присутнім проголосувати за… скерування «хворого» депутата на медобстеження. Дивує, що цю «геніальну» ідею підтримали аж 16 депутатів. Що робиться в головах цих людей навіть страшно уявити. При цьому вони вирішують долю міста, приймаючи іноді доленосні для Тернополя рішення.

Якщо хтось справді вважає, що в колеги є проблеми з психічним здоров’ям і хоче йому допомогти – навряд чи в цивілізованому світі це робиться шляхом голосування на пленарному засіданні. Якщо ж є бажання приструнити неугодного депутата, то робити це під час серйозної сесії з перевищенням своїх повноважень та ще й залученням для примітивної помсти весь депутатський корпус – абсолютно не годиться. Це відверто аморально. Міський голова мав би пам’ятати, що згодом його ім’я, наприклад, красуватиметься в анонсах різноманітних прощ до святих реліквій і кидатиме тінь на сам захід.

Бути носієм моральних чеснот лише в моніторах громадського транспорту та інших рекламних носіях, але не бути ним по суті – таку дволикість громадськість прекрасно бачить і абсолютно не сприймає. А як же потім вітатися з святими отцями, які у своїх проповідях лукавство строго засуджують?

Що ж сталося на сесії. Депутат Тарас Білан почав допікати міського голову пропозиціями із доволі провокативними правками.

Зокрема до рішення щодо заходів із запобігання коронавірусу депутат запропонував внести кілька речень, які б демонстрували, що через бездіяльність та недалекоглядність Сергія Надала медичні заклади міста виявилися фактично не готовими до випробування новітнім вірусом. Цю пропозицію Білана депутати не підтримали.

Як і наступну, яка вже стосувалася партії «Свобода».

«Зазначаємо, що своїми корупційними і популістичними діями партія «Свобода» втратила авторитет серед українців, свій рейтинг, і привела до влади зрадників, запроданців та кримінальних авторитетів. Які, перебуваючи на посадах, грабували власний народ», – запропонував доповнити звернення до керівництва держави Білан.

Міський голова після почутого «закипів».

«Виведіть його з залу взагалі, – була перша реакція Надала на слова Білана. – Я пропоную на такі речі не реагувати, тут явне загострення йде. Шановний, що ви хочете, що поставити на голосування?».

Та коли депутат нагадав, що за перешкоджання роботи депутатів ст. 351 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність, мер таки поставив пропозицію на голосування. Депутатський корпус її не підтримав.

І в цей момент Сергія Надала раптом «понесло».

«Тепер у мене зустрічна пропозиція. Враховуючи явне загострення хвороби в одного з депутатів, є пропозиція рекомендувати йому провести обстеження повне медичне разом з психіатричним і тільки після цього приходити на сесію міської ради», – сказав міський голова.

«16 голосів «За», повезло», – прокоментував тут же Сергій Надал результат голосування.

Кому повезло залишається питанням. Адже якби дана пропозиція пройшла, Тернопільська міська рада б вкотре прославилася на всю Україну. В далеко не позитивному світлі.

Проблема пошуку впливу на неугодного депутата для міського голови залишається відкритою. Адже доводиться не лише вислуховувати неприємні для себе кпини та звинувачення, на все це справді витрачається чимало часу, робота депутатського корпусу розбалансовується. Як цьому зарадити у цивілізований спосіб – рішення у Сергія Надала на це, видається, наразі немає.