Олексій Мандзій збирається виїхати з Тернополя? – хто дозволив “Тернопільтепло” викидати в атмосферу шкідливі речовини

Тернопільський окружний адміністративний суд скасував рішення Управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації про призупинення видання дозволу на викиди забруднюючих речовин котельнями на торфі. Таким чином, суд задовільнив позов ТОВ «Тернопільтепло».

Експлуатацію котелень на твердих видах палива депутати Тернопільської міської ради призупинили рішенням сесії від 25.10.2017 р. до отримання усіх необхідних дозволів.

Екоінспекція виграла Апеляційний суд щодо заборони експлуатації котелень на торфі, а дозвіл державної екоекспертизи оскаржується в суді, тому «Тернопільтепло» не має права робити документи. Поки оскаржуються висновки екологічної експертизи, припис Держекоінспекції в Тернопільській області – чинний, – коментує ситуацію активістка Юлія Мамчак.

Розгляд справи щодо котелень, зокрема, щодо оскарження висновків державної екологічної експертизи в окружному суді Києва дав підставу зупинити розгляд документів ТОВ «Тернопільтепло» щодо видання дозволу на викиди.

Хочу сказати, що оскаржувалося наше перше рішення, яке приймалося на підставі поданих копій позовних заяв мешканців міста Тернополя щодо оскарження висновків державної екологічної експертизи до Київського окружного суду. Копії цих позовних заяв були нам подані 11 грудня, і ми визнали це як початок розгляду в Київському окружному адмінсуді питання щодо об’єкту – висновків державної екологічної експертизи по всіх 5-ти котелень міста Тернополя, – говорить заступник начальника, начальник відділу екологічної безпеки Управління екології і природніх ресурсів ТОДА Олександр Панчук.

На ці обставини не зважив суддя Олексій Петрович Мандзій, який слухав справу. Зазначимо, «служитель Феміди» є сином відомого у Тернополі політика, колишнього «нашоукраїнця» Петра Мандзія.

Адвокат ТОВ «Тернопільтепло» Ольга Зарічняк має свої аргументи:

Висновки державної екологічної експертизи не є тим документом, який впливає на видачу іншого документа – дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, – зазначає представниця позивача.

Суд відбувся за участі громади Тернополя. Жителі довколишніх із котельнями будинків, громадські активісти, екологи переконані у шкоді торф’яних котелень.

Колись палили торфом через те, що не було інших можливостей, бабка спалювала відро торфу – смерділо на ціле село. А зараз хочуть на кожній котельні спалювати по 20 тон. Якщо врахувати, що в Тернополі є роза вітрів, яка буде ці викиди розносити на все місто, скоро ми це відчуємо на здоров’ї. Котельні не обладнані спеціальними фільтрами, які коштують величезні гроші, – говорить представник ініціативної групи, хімік Олександра Підгурська.

Торф дає в рази більше парникових газів і отруйних інгредієнтів – сірка, важкі метали, дрібний пил. І тому це просто дикі дії влади заради бізнесу окремих осіб. І все, більше підґрунтя ніякого немає. Дикі дії бізнесу проти здоров’я людей, – додає голова ГО «Екоальянс» Олександр Філь.

За рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 5.01.2018 р. ТОВ «Тернопільтепло» може претендувати на отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин. Суддя О.Мандзій залишав залу суду під вигуки «Ганьба!»

Адріана Білецька