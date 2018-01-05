Підбірка дитячих віншувань до різдвяної коляди
Різдво! Мабуть найчарівніше та найзагадковіше свято… Кожен рік ми маємо можливість наблизитися до цього таїнства зовсім близько. А що знають ваші діти про Різдво?
Вчити з дитиною вірші не тільки пізнавально, але й корисно. Особливо, якщо ваш малюк не горить великим бажанням вчити вірші – свято Різдва прекрасний привід вивчити хоча б один. Представляємо вам підбірку дитячих віншувань до різдвяної коляди, завдяки яким малюк стане безпосереднім учасником прекрасного свята Різдва.
Я маленька дівчинка,
Як в городі квіточка
Йду від хати до хати
З Різдвом Христовим вітати!
Я дівчинка маленька,
Спідничка рябенька,
Чобітки коркові
Будьте з святом здорові!
Я маленький пастушок,
Маю куций кожушок,
Я прийшов до Вас до хати
Маленького Ісусика привітати!!
Христос ся Рождає!
Вже різдвяна ніч надходить.
По хатах Ангелик ходить.
Із РІЗДВОМ вас всіх вітає
Щастя й радості бажає!
Христос ся рождає!
Ступає січень тихим кроком,
Кружля у вальсі білий сніг,
З Різдвом Христовим,
З Новим роком
Вітаєм радо вас усіх!
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч
На світ прийшов,
Дарує вам і Україні
Надію, Віру і Любов!
Привітайте в мирній хаті
Будьте ласкаві, багаті,
Майте ласку добру й гожу.
Вірте тільки в ласку Божу.
Ласка Божа вас спасе,
З краю слабість відведе,
Зичу бути здоровеньким,
Всім дорослим і маленьким,
На потіху всій родині,
І на славу Україні.
Христос ся рождає!
В гарну днину, добрий час,
Я з Різдвом вітаю вас,
І з вечерею святою,
Веселою колядою!
Нехай Бог благословляє
Вас і вашу родину!
Нехай Різдво у Вашу хату
Принесе Радості багато,
Розбудить приспані Надії,
Зерном і Щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем та любов’ю
І подарує Вам Здоров’я!
З Різдвом Христовим!
Весела ніч,весела година-
Ісус народився,маленька дитина.
Хоче вам слово Боже сказати,
Благословення принести до хати.
Може в тій хаті кого бракує?
Може в тій хаті хтось гірко сумує?
Кого бракує не забувайте,
Хто гірко сумує,розвеселяйте!
Разом з Ісусом маленьким на сіні
Христос ся рождає на Україні!
Під обрусом сіно,
на обрусі свічка.
На всю хату пахне
Свіжа паляничка,
Під обрусом – сіно
Голубе, дрібненьке.
на обрусі – миска,
у мисці – підпеньки.
У другій – капуста,
третя – з голубцями,-
Страв дванадцять нині
Є в нашої мами.
На радість дорослим,
На втіху малечі
Йде до нас у гості
Святий, добрий вечір.
Відчиняйте двері ясенові!
Вже Різдво ступає на поріг —
Знак добра й Господньої любові
В світлі Віфлеємської зорі.
Хай це світло лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід!
Будьте дужі, щирі і багаті,
Щастя вам і довгих многих літ!
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться –
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай Вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!
На щастя, на здоров’я, на той Новий рік
Ледве я торбу до вас приволік.
А в тій торбі ясні зорі,
Щоб вам родила пшениченька в полі.
А в тій торбині місяць ясненький,
Щоб на вашім столі хліб був біленький.
А в тій торбині листячко з дуба,
Була би здорова родинонька люба.
Все з тої торбини я висипаю,
В торбу покласти гарненько прохаю:
Кільце ковбаски, кавальчик сала,
Пампух, горішки, яблучок пару,
Можна ще дати меду горнятко,
Щоб вінчування йшло цілий рік гладко.
Не будьте скупі, мамусю, і ви, татусю –
На другий рік ще приволочуся!
Христос народився!!!
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя і спокій у нім!
Хай в році новім, при святому Різдві,
всі мрії сповняться – давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднині
приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
хай вступлять з дарами й до вашої хати!
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаємо, щоби робота була,
І щоби раділа вся ваша сім’я.
І нинішній рік
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
Ісусику любий,до тебе молюся,
Маленьке дитятко до тебе горнуся,
В Тобі наша радість,послухай моління,
Ти світу надія ,на людське спасіння.
Вклоняюсь низенько,небесній Дитині,
Христос са рождає по всій Україні!
Джерело: dityinfo.com