18 вересня на Тернопільщині відбулася презентація місцевої команди партії «Слуга Народу» та регіонального плану розвитку області на найближчі роки. У заході в рамках свого робочого візиту взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Агровиробничий потенціал та розвиток харчової промисловості, вигідне географічне розташування та величезна кількість архітектурних і природних пам’яток – саме такі переваги Тернопільщини, переконані у політичній партії «Слуга Народу».

Нам дуже важливо сьогодні підтримувати малий і середній бізнес, адже це надходження до бюджету і нові робочі місця, – зазначив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. – Саме у нашій області найбільший обсяг експорту зерна, ягід і фруктів. До того ж активно розвивається тваринництво, яке є потужною сировинною базою для виробництва молочної продукції. Також у нашому регіоні успішно розвивається світлотехнічна галузь. У нас виготовляють вуличне освітлення длябагатьох міст Європи та США.

У представленій команді партії «Слуга Народу» – науковці, лікарі, освітяни, підприємці, управлінці, держслужбовці. Це відомі в регіоні люди, хоча більшість із них раніше не обіймала державних посад. Вони різного віку, із різним життєвим досвідом і досягненнями. Їх усіх об’єднує прагнення працювати на благо громади.

Українці втомилися від обіцянок і зрад, їм потрібні реальні дії, реальні зміни і реальні результати, – зазначив народний депутат України, голова обласної організації партії «Слуга народу» Володимир Гевко. – Сьогодні ми маємо унікальну можливість об’єднати зусилля влади на всіх рівнях заради розбудови кожної громади, кожної області і нашої країни. Коли голови місцевих рад діятимуть разом з обласною адміністрацією, більшістю у парламенті та президентом, то нам вдасться значно швидше та ефективніше реалізовувати всі задуми і цілі. У нашій команді сьогодні об’єдналися відомі люди області, авторитетні постаті, яких поважають і шанують за їхні вчинки і здобутки, за їх працю на благо Тернопільщини. Я горджуся командою, яку ми сьогодні представляємо. Хочу запевнити жителів області, ця команда вас не підведе. Прийшов час реальних дій і реальних результатів і ми будемо робити це разом.

Володимир Гевко підкреслив – аби зміни і закони, які ухвалили депутати монобільшості «Слуги Народу» у Верховній Раді працювали, потрібно перезавантажити владу на місцях.

Місцеві вибори – це можливість для нас завести у владу порядних людей, які в радах на місцях робитимуть все для того, аби закони належно працювали на добробут громад і кожної людини, – наголосив нардеп. – Наша партія веде у місцеві ради цілеспрямованих людей, які прагнуть змін і хочуть перетворити Тернопільщину на успішний регіон, край заможних людей, які гордяться місцем, де вони народилися і живуть, де вони впевнені у своєму майбутньому і майбутньому своїх дітей, де вони не хочуть виїхати у пошуках кращої долі за кордон.

Команда «Слуги Народу» представила також майбутнього кандидата на посаду голови Тернопільської міської ради – Віктора Гевка. У своєму виступі він поділився планами розвивати Тернопіль як туристичний і логістичний центр Західної України.

Тернопіль повинен бути чистим і охайним містом і це не повинно бути чиєюсь фішкою чи досягненням, це має стати нормою, — зауважив Віктор Гевко. – Ми плануємо зайнятися промоцією і піаром Тернополя як туристичного міста. Зараз ми не побачимо реклами Тернополя ані в українських містах, ані в уже відомих туристичних центрах і це потрібно змінювати. Також потрібно надати бізнесу комфортні і привабливі умови для розбудови туристичної інфраструктури. Це збільшить кількість туристів і збільшить надходження у бюджет міста. До того ж завдяки масштабному оновленню доріг туристам буде зручно їхати через Тернопіль і заодно вони зупинятимуться у наших готелях і харчуватимуться у наших кафе і ресторанах. А це забезпечить надходження до бюджету і нові робочі місця.

Віктор Гевко також висловив переконання, що Тернопіль – молодіжна столиця, а отже місту потрібен молодий і сучасний очільник, який дбатиме про розвиток і добробут терноплян.

Команда «Слуги Народу» на Тернопільщині: