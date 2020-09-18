«Радий відвідати це особливе місце (про водну арену,- авт.). Я вперше тут. Радий також, що перший етап будівництва цієї прекрасної арени завершено, але треба добудовувати все до кінця. Тому слід трішки додати коштів з бюджету. І, думаю, наступного року нам вдасться повністю завершити будівництво арени. І ваша прекрасна земля, село Біла, зможуть приймати найвищого рівня спортсменів, проводити змагання», – зауважив президент України Володимир Зеленський.

Щодо Національної програми «Велике будівництво» в цілому, то, за словами Володимира Зеленського, понад 150 кілометрів доріг дочекаються на ремонт. Йдеться про дорогу державного значення М-19. Також серед об’єктів, на яких цього року починаються роботи, – траса Н-18, яка є найкоротшою дорогою з Києва до Буковелю, та траса М-12. На наступний рік запланований початок дорожнього проекту, який з’єднає дві міжнародні траси – М-12 і М-19 в обхід Тернополя.

Також, в рамках програми «Велике будівництво», на Тернопільщині будують школи та садочки.

«Я сьогодні побував в селі Біла, побачив там сучасний садочок, повністю побудований, все достатньо якісно, на вищому рівні», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім цього нарешті дочекається на повний капітальний ремонт багатостраждальний Гаївський міст у Тернополі.

«Вчора наші депутати проголосували зміни до бюджету. Виділено близько 200 млн. гривень на ремонт мосту. Тому я вітаю з цією перемогою!»- підсумував Володимир Зеленський.