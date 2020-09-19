Офіційно: 19 вересня підтверджено 319 випадків інфікування та 5 смертей від COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 19 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 11018 випадках діагноз лабораторно підтверджений (10193 випадки – дорослі, 825 випадків – діти), з них 133 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 4826 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3076 (1147 одужало, 20 летальних, 1909 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 603 (244 одужало, 7 летальних, 352 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 303 (77 одужало, 3 летальних , 223 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 579 (207 одужало, 13 летальних, 359 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 564 (248 одужало, 5 летальних , 311 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 467 (148 одужало, 12 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 307 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 573 (247 одужало, 8 летальних, 318 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 303 (71 одужало, 232 продовжують хворіти);

– Козівський район – 283 (151 одужало, 2 летальних, 130 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 683 (499 одужало, 14 летальних, 170 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 300 (168 одужало, 132 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 485 (331 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 237 (95 одужало, 3 летальних, 139 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 77 (20 одужало, 3 летальних, 54 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 381 (178 одужало, 6 летальних, 197 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 933 (339 одужало, 7 летальних, 587 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 805 (402 одужало, 8 летальних , 395 продовжують хворіти);

– Шумський район – 366 (254 одужало, 13 летальних, 99 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 166 осіб;

– проведено 1195 досліджень методом ПЛР;

– підтверджено 319 випадків зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 5 летальних випадків – жінка 64 р. Заліщицький район с. Поділля, чоловік 82 р. Теребовлянський район с. Конопківка, жінка 70 р. м. Тернопіль, чоловік 84 р. м. Тернопіль, жінка 58 р. Кременецький район с. Розтоки.