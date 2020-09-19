09:33 | 19.09.2020
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Новини Тернополя 

Офіційно: 19 вересня підтверджено 319 випадків інфікування та 5 смертей від COVID-19 у Тернопільській області

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Станом на 19 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 11018 випадках діагноз лабораторно підтверджений (10193 випадки – дорослі, 825 випадків – діти), з них 133 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 4826 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3076 (1147 одужало, 20 летальних, 1909 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 603 (244 одужало, 7 летальних, 352 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 303 (77 одужало, 3 летальних , 223 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 579 (207 одужало, 13 летальних, 359 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 564 (248 одужало, 5 летальних , 311 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 467 (148 одужало, 12 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 307 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 573 (247 одужало, 8 летальних, 318 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 303 (71 одужало, 232 продовжують хворіти);

– Козівський район – 283 (151 одужало, 2 летальних, 130 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 683 (499 одужало, 14 летальних, 170 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 300 (168 одужало, 132 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 485 (331 одужало, 8 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 237 (95 одужало, 3 летальних, 139 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 77 (20 одужало, 3 летальних, 54 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 381 (178 одужало, 6 летальних, 197 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 933 (339 одужало, 7 летальних, 587 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 805 (402 одужало, 8 летальних , 395 продовжують хворіти);

– Шумський район – 366 (254 одужало, 13 летальних, 99 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 166 осіб;

– проведено 1195 досліджень методом ПЛР;

– підтверджено 319 випадків зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 5 летальних випадків – жінка 64 р. Заліщицький район с. Поділля, чоловік 82 р. Теребовлянський район с. Конопківка, жінка 70 р. м. Тернопіль, чоловік 84 р. м. Тернопіль, жінка 58 р. Кременецький район с. Розтоки.

🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (100 осіб)
⭕️Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Жуків – 1
• с. Вільховець – 2
• с. Надрічне – 1
• с. Гиновичі – 1
⭕️Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 2
⭕️Бучацький район (10 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Осівці – 1
• с. Бариш – 1
• с. Броварі – 1
• с. Нові Петликівці – 1
• с. Цвітова – 2
• с. Порохова – 1
⭕️Гусятинський район (5 осіб):
• с. Трибухівці – 1
• с. Личківці – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Оленівка – 1
• с. Коцюбинці – 1
⭕️Заліщицький район (31 особа):
• с. Кошилівці – 4
• м. Заліщики – 10
• смт Товсте – 4
• с. Поділля – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Щитівці – 1
• с. Нирків – 1
• с. Нагоряни – 1
• с. Кулаківці – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Гиньківці – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Дорогичівка – 1
• с. Городок – 1
⭕️Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Кинахівці – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Чернихівці – 4
• с. Тарасівка – 3
• с. Кунинець – 1
️Зборівський район (23 особи):
• м. Зборів – 9
• смт Залізці – 5
• с. Беримівці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Озерна – 1
• с. Цеценівка – 1
• с. Калинівка – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Іванківці – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Озерянка – 1
⭕️Козівський район (5 осіб):
• с. Криве – 3
• с. Щепанів – 2
⭕️Кременецький район (16 осіб):
• м. Кременець – 7
• с. Будки – 1
• с. Розтоки – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Бонівка – 3
• с. Жолоби – 2
• с. Старий Олексинець – 1
️Лановецький район (16 осіб):
• м. Ланівці – 10
• с. Юськівці – 3
• с. Верещаки – 2
• с. Лопушне – 1
️Монастириський район (10 осіб):
• м. Монастириська – 6
• с. Тростянці – 1
• сел. Коропець – 1
• с. Горішня Слобідка – 2
⭕️Підволочиський район (5 осіб):
• м. Скалат – 1
• с. Криве – 1
• с. Колодіївка – 2
• с. Панасівка – 1
⭕️Підгаєцький район (12 осіб):
• м. Підгайці – 4
• с. Носів – 2
• с. Старе Місто – 4
• с. Боків – 2
⭕️Теребовлянський район (2 особи):
• смт Микулинці – 1
• с. Конопківка – 1
⭕️Тернопільський район (22 особи):
• с. Острів – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт Велика Березовиця – 4
• с. Великі Гаї – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Курники – 1
• с. Петриків – 2
• с. Чернилів-Руський – 1
• с. Шляхтинці – 2
• с. Біла– 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Мишковичі – 1
⭕️Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 11
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Нагірянка – 3
• с. Заболотівка – 2
• с. Горішня Вигнанка – 2
• с. Білобожниця – 1
• с. Переходи – 1
• с. Шманьківчики – 1
• смт Заводське – 1

⭕️Шумський район (6 осіб):

• с. Кордишів – 1

• с. Сураж – 1

• м. Шумськ – 3

• с. Биківці – 1

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