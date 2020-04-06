Карантинні заходи в Україні стають дедалі жорсткішими. Влада робить все для того, щоб розтягнути захворюваність у часі і не допустити різкого збільшення кількості хворих на коронавірус, з якими лікарняні заклади просто не впораються. В цей час московська церква активно включилася в саботаж, зокрема і в оплоті «руского міра» на Тернопільщині – Почаївській лаврі.

Попри застороги і перехід на служби онлайн більшістю церков, храм Віри, Софії та Любові РПЦ у Тернополі залишився вірним «давнім» традиціям. Тут на літургії і надалі збиралися значно більше 10 дозволених осіб, очевидці кажуть, що мова йшла радше про сотні вірян.

Поліція наразі обійшлася лише роз’яснювальними бесідами. Хоча начальник ГУ Національної поліції області Олександр Богомол і пригрозив перейти від профілактики до штрафів, виглядає, що в час і так чималої суспільної напруги ніхто не хоче палаючого релігійного конфлікту. Та в час, коли лютує смертоносна хвороба, важко сказати, яке з двох зол буде меншим.

Церква в період початку пандемії проявила свою архаїчність, до кінця апелюючи до аксіоматичності догм віри, таїнств та давніх обрядів. Врешті навіть ієрархи зрозуміли, що тези на кшталт «і в чуму правили» на сьогодні не є тим посилом, якого очікують від них мільйони вірян. Адже вже і найбільш побожні починають задумуватися та розуміти очевидне: навіть найглибша віра чи найщиріша молитва не врятує, якщо стояти у натовпі в храмі, вентиляція в якому далека від ідеальної. В таких умовах у разі присутності серед пастви хворого на коронавірус, про що він може навіть не здогадуватиметься, шанси заразитися іншим – надвеликі. А далі – і цілому місту.

Відрадно, що це зрозуміли в УГКЦ та ПЦУ. В цих конфесіях набувають популярності богослужіння онлайн. Завтра до Тернополя привезуть чудотворну ікону Матері Божої із Зарваниці. У катедральному соборі о 15 год біля неї відслужать молебень за порятунок в час пандемії. Одночасно відбуватимуться молебні до Богородиці у храмах міста. Приєднатися до богослужінь можуть всі бажаючі, церква до цього максимально заохочує. Але онлайн. Для старших людей, які ще не звикли до діджиталізації, службу транслюватимуть по телевізору, для решти будуть доступні трансляції в соцмережах. Загалом – гідна відповідь церкви на виклики сьогодення.

А тич часом в Почаєві, де на коронаврус вже теж масово почали хворіти медики, духовенство продовжує нести в маси єресь. На сайті лаври пропагують маразми батюшок з Росії з посиланням на російські сайти та свого духовного лідера Кіріла. Натомість критикують рішення Кабміну про обмеження кількості одночасного перебування людей у храмах, розпорядження головного санітарного лікаря Віктора Ляшка щодо заборони масових заходів, висловлювання очільників МВС і навіть постанову Патріарха Константинопольського Ворфолемея.

«Мы знаем, что в подавляющем большинстве храмов и УПЦ, и РПЦ прошедшие воскресные богослужения были многолюдны. Ни у кого даже и мысли не появилось отменить Литургию», – сверджують у публікації на офіційному сайті Почаївської лаври з багатообіцяючим заголовокм «Мы надеемся на святую воду, а они – на антисептик».

І хоч в статі пропонується дотримуватися «золотої середини» та зважати на небезпеки, деякі приклади, які у ній наводять, далекі від адекватності. Зокрема, де мова йде про храми, в яких віруючі продовжують збиратися масово. Або як можна пропонувати до наслідування дії першоєрарха Російської зарубіжної церкви, митрополита Північно-Американського і Нью-Йоркського Іларіона, який запевнив, що «богослужения в наших храмах будут продолжаться, а причащение духовенства и мирян будет совершаться обычным порядком». Тоді як Нью-Йорк за кількістю інфікованих вже перевищив Китай. І не виключено, що немалу лепту в цю кількість внесла РЗЦ.

Настрої, які поширює Російська церква із свого бастіону на Тернопільщині, є відверто небезпечними. Тим паче, що на півночі області духовенство РПЦ досі має чималий вплив на вірян. Наразі що поліція, що Служба безпеки України залишаються доволі лояльними по відношенню до Почаївської лаври та її інформаційної політики. Тому залишається сподіватися на здоровий глузд громадян.

А голослівний пафос проросійських ієрархів вже має конкретні наслідки. У настоятеля Києво-Печерської лаври запідозрили коронавірус, тестують тепер всю монашу братію. Аж після цього лавру закрили на карантин. З Тернопільщини ж від РПЦ і далі продовжує надходити недолуга пропаганда масових богослужінь та причастя.