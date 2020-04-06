На Великдень паску святитимуть онлайн: три правила святкування від УГКЦ

Єпископи на чолі з архиєпископом Борисом Ґудзяком звернулись до вірних напередодні свят.

Єпископи УГКЦ у США на чолі з архиєпископом і митрополитом Борисом Ґудзяком звернулися до вірних щодо богослужінь Квітної Неділі, Страсного тижня та Великодня під час пандемії COVID-19. Про це ідеться на сайті Синоду єпископів УГКЦ.

У зверненні зазначається, що вірні мають залишатися удома і дотримуватись трьох правил святкування в умовах пандемії. Єпископи просять духовенство служити богослужіння під час Страсного тижня та Великодня без фізичної участі вірних.

Перше правило говорить, що благословення, промовлене священиками у церквах буде включати вербу чи великодні кошики у домівках вірян.

«Молитва благословення є ключовим елементом під час освячення. Вірні, які мають освячену воду у своїх домівках, можуть покропити нею ці предмети, беручи участь у молитві через онлайн-трансляцію чи, навіть, промовляючи молитви разом, як сім’я», – кажуть єпископи.

У другому правилі ідеться про Вечірню у Велику П’ятницю з виставленням Плащаниці та Воскресну Утреню, що повинні служитися у церкві без процесії. Обхід зі Святою Плащаницею може відбуватися навколо вівтаря, а також царські двері іконостасів можуть бути використані замість дверей до храму під час Воскресної Утрені.

У третьому правилі ідеться про Таїнство Покаяння.

«Таїнство сповіді надалі буде доступне для віруючих індивідуально. Священики повинні вказати парафіянам, коли і де вони можуть уділяти сповідь своїм вірним, дотримуючись безпечної відстані між священиком і каяником», – ідеться у зверненні.

У разі неможливості пруступити до сповіді, вірних просять «збудити досконалий жаль у собі та промовити Акт досконалого жалю за гріхи, де каянник щиро жаліє за свої гріхи, не з остраху перед Божим справедливим покаранням, а тому, що образив Люблячого Бога».

Єпископи додають, що цього року обов’язок піти до сповіді під час великоднього періоду є продовженим до свята Зіслання Святого Духа.

«Ми просимо вас святкувати величні тайни нашого спасіння в Христовій смерті та воскресінні удома. Ми заохочуємо вас якнайповніше брати участь у богослуженнях Страсного тижня та Великодня за допомогою радіо, телебачення або прямих трансляцій по інтернету. Ми заохочуємо вас почерпнути з скарбниці молитви нашої Церкви, молячись індивідуально або родинно в домашній церкві», – закликали владики.

Додамо, що про ці правила раніше говорив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Утім тоді ішлося про доступ вірних до храмів, але обмеженим числом, тому що карантин мав завершитись 3 квітня. Після його продовження, відповідно, обмежено і доступ до храмів. Окрім того, у багатьох містах різних країн, де пристуня УГКЦ, діють обмеження на вихід із дому.