Коваль із Тернопілля створив мангал у вигляді комбайну (Фото)

Кременецький коваль Ярослав Єфремов виготовив свій черговий шедевр. Кременчани вже бачили його мангали у вигляді корабля, потяга, автомобіль. І от днями з’явився новий виріб – мангал-комбайн.

Якщо на вироблення одного спочатку Ярослав витрачав близько двох місяців, то тепер він вправляється вже за один-два тижні, пише КременецьCity.

Ярослав каже, що створив вже близько восьми таких мангалів. Їх купують не лише в Україні, а навіть за кордоном.

“Один із мої мангалів саме прямує до Польщі, а от у Кременці мангалів ще не купували”, – каже Ярослав.

В 2009 році Ярослав працював у приватній майстерні художньої ковки, а згодом, коли підприємство закрилось, чоловік знайшов нове хобі, та, паралельно з основною роботою, розпочав займатися виготовленням декоративних речей з металу і вже потім справа дійшла до мангалів.

Сам автор мангалів-шедеврів також займається створенням воріт, заборів та інших цікавих речей під замовлення.

Фото: Ярослав Єфремов