У Києві після російського обстрілу є загиблі та десятки постраждалих

Унаслідок російського обстрілу Києва загинули 5 людей, серед них — дитина. Ще 21 особа отримала поранення.

Про це повідомили в ДСНС України.

Руйнування зафіксовані одразу в кількох районах столиці — Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському.

Оболонський район

Тут виникла пожежа припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин.

За попередніми даними, загинули 2 людини. Ще 6 осіб постраждали, серед них — 4 працівники швидкої допомоги та 2 поліцейських, які прибули на місце події.

Подільський район

В одному з місць влучання зруйновано фасади житлових будинків. Під завалами виявили 2 загиблих, серед яких 12-річна дитина. Ще 3 людини отримали поранення склом.

На іншій локації пошкоджено фасади двох готелів і прилеглих будинків — постраждали двоє людей.

Також зафіксовано влучання перед житловими будинками, де зруйновано фасади та заблоковано двері. Там виявили трьох потерпілих.

Окрім цього, зруйновано одноповерховий житловий будинок — з-під завалів врятували двох людей, серед яких дитина.

Ще в одному випадку снаряд влучив у 6 поверх 16-поверхового будинку. Евакуйовано 10 осіб. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Інші райони

У Деснянському районі сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку — без постраждалих.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання на дитячому майданчику та поблизу житлового будинку. На щастя, обійшлося без жертв.

Рятувальні роботи тривають

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.