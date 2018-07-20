Кар’єри на Тернопільщині належать росіянам?

Скалатська ОТГ. Проблеми. Чи можливо їх вирішити без реальних реформ.

А знаєте, в Золотопотіцькій громаді ті ж проблеми з надходженням в казну, з лікарнею… І не тільки в в двох громадах по Україні – проблема системна…

Ми хочемо, щоб без виробництва були гроші, а все те, що дає реальні прибутки, йде попри громаду (землі, кар’єри…). Все зроблено так, щоб громади заробляли самі, тобто, ставали інвесторами, знаходили інвесторів.

Кожен розуміє,що в теперішній ситуації інвестор не спішить вкладати гроші. Так, кар’єри – вигідна справа, бо затрати, фактично йдуть на завантаження каміння і перевезення. А працюють вони під девізом: “Після нас хоч потоп”. Та найгірше те, що це все законодавчо обумовлено. Хто заробляє гроші на цьому, той, напевно, і приймає закони до цього бізнесу.



Що ж залишається громаді, коли земля, яка була і має бути основою громади, працює зовсім не на громаду, якій вона (ще й до всіх негараздів) не належить, але мала б належати, як і кар’єри, власники яких під сімома замками, кажуть, що вони аж в РФ. Фури, які на очах знищують дороги, непідвладні, здається нікому, непідконтрольні, ні ті вантажі, які можуть спричинити екологічну катастрофу, ні їхня вага, що перевищує допустиму…

Скільки люди перекривали дороги, скільки писали. Як бачимо, ніякої реакції, вірніше, реакція є, мовляв, почекайте, все зробимо, але ніхто нічого не робить.

Об’їзна. Дороги. Водогони. Нема слів. Проблем багато і з тими грошима, що є, зробити навіть елементарне неможливо.

А як себе поводять люди, на голову яких впало стільки проблем?

Виживають, на зло всім негараздам. Правда, це стосується тільки власного сектору. А все, що в комунальній власності методично знищується (парк і сквер, де поламані лавочки столи, альтанки, розібрана бруківка,вкрадені і поламані світильники). Якщо так піде далі, то згине все, що прикрашало місто, створює зручності та комфорт для відпочинку, повсякденного життя.

Чого ж тоді варта громада,якщо вона не здатна захистити того,що зробила сама і їй допомогли зробити?!.

Чи ми вже не можемо абсолютно нічого робити, щоб захистити власність громади, підтримувати в належному стані і захищати її?..

Якщо ні, то виходить,що громада неспроможна себе утримати і постає питання про її існування…

Сумно все це…

Віктор Феськів