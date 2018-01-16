Гра зі словами та образами. У Тернополі відкриють виставку ніби плакатів

19 січня о 19:00 у тернопільській галереї «Бункермуз» відкриється виставка ніби плакатів львівської художниці Богдани Давидюк Lemon не лице.

Експозиція складається з плакатів, на котрих обіграні сталі вирази, вислови, слова. Художниця приглядається до них, візуально переосмислюється та грається із їхніми значеннями, подекуди перевертаючи все з ніг на голову.

Богдана Давидюк:

– Мені цікаво грати з тим, що слова є часто надбудовою для інших слів. На цих плакатах — словотвір із абсурдних асоціацій. Але часом він правдивіше і жорсткіше передає правдивий стан речей.

Триватиме виставка до 8 лютого. Вхід вільний.