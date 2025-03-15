Суд не підтримав родину Стадників: у Тернополі збережуть єдиний вигляд військових поховань

14 березня Хмельницький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу тернополянина Олега Стадника щодо могили його сина на Пантеоні Героїв у Тернополі. Справу розглядали головуюча суддя Ольга Талалай та судді Тетяна Янчук і Інна П’єнта. Представницею позивача була Оксана Притула. Відповідачами у справі виступало комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Ритуальна служба».

Серед третіх осіб були виконавчий комітет Тернопільської міської ради, Український інститут національної пам’яті, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також родичі загиблих військових, похованих у Пантеоні Героїв.

Суд залишив без змін рішення Тернопільського міськрайонного суду, відхиливши апеляційну скаргу Олега Стадника. У рішенні суду зазначається, що питання вигляду Пантеону Героїв вирішувалося на зборах, де були присутні родичі загиблих. Таким чином, аргумент позивача про відсутність узгоджень було відкинуто.

14 січня 2025 року Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові скасував рішення Тернопільського окружного адміністративного суду за позовом Стадника О.Б. Суд визнав, що встановлення єдиної концепції для військових поховань відповідає чинному законодавству, а позовні вимоги Стадника суперечать загальним принципам впорядкування місць пам’яті. Таким чином, контроль за встановленням пам’ятників на кладовищах Тернополя залишився за СКП «Ритуальна служба».

Концепція Пантеону Героїв у Тернополі передбачає встановлення уніфікованих козацьких хрестів зі світлого природного каменю, а також рівний підхід до всіх загиблих воїнів. Більшість родин полеглих підтримали цю ініціативу, проте сім’я Віталія Стадника висловила незгоду, наполягаючи на встановленні індивідуального пам’ятника.

На могилі Віталія Стадника його родина спочатку погодилася на загальний формат поховання, але згодом вирішила встановити пам’ятник із бронзовою фігурою у повний зріст. Це викликало незадоволення інших родичів загиблих, які вважали, що такі дії порушують спільні домовленості щодо зовнішнього вигляду Пантеону Героїв.

Конфлікт призвів до демонтажу самовільно встановлених гранітних плит на могилі Віталія Стадника 24 жовтня 2023 року. Тоді міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив, що всі поховання в Пантеоні мають відповідати узгодженій концепції, яка була ухвалена на загальних зборах родичів загиблих військових.

Судові процеси навколо вигляду Пантеону Героїв у Тернополі демонструють складність пошуку компромісу між родинами загиблих та органами місцевої влади. Попри рішення судів на користь уніфікованого формату поховань, дискусія триває. Пантеон Героїв у Тернополі має стати символом гідного вшанування загиблих воїнів, проте питання його облаштування продовжує викликати суспільний резонанс.