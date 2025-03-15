Вашингтон обмежить вʼїзд до США для громадян 43 країн, зокрема Росії та Білорусі

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нові обмеження на в’їзд до Штатів для громадян 43 країн. Серед них — Росія і Білорусь.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Дипломатичні служби й представники служби безпеки США розробили план, який передбачає «червоний» список з 11 країн, громадянам яких вʼїзд буде повністю заборонений, «помаранчевий» список з 10 країн, звідки поїздки будуть обмежені, але не заблоковані, і «жовтий» список із 22 країн, яким дадуть 60 днів, щоб ті усунули недоліки в безпеці.

У «червоний» список потрапили Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен, у «помаранчевий» — Білорусь, Еритрея, Гаїті, Лаос, Мʼянма, Пакистан, Росія, Сьєрра-Леоне, Південний Судан і Туркменістан, у «жовтий» — Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республіка Конго, Демократична Республіка Конго, Домініка, Екваторіальна Гвінея, Гамбія, Ліберія, Малаві, Малі, Мавританія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Прінсіпі, Вануату та Зімбабве.

Державний департамент та служби безпеки наразі переглядають пропозицію, а остаточне рішення ще не ухвалили. Країни, що потрапили до переліків, переважно мають слабкі або корумповані уряди, а також проблеми з безпекою.

Трамп випустив відповідний наказ одразу після вступу на посаду в січні, давши Держдепу 60 днів на підготовку списків. Він обґрунтовує це необхідністю захистити США від потенційних загроз. Подібні заборони діяли й під час першого терміну Трампа, але були частково скасовані адміністрацією Байдена у 2021 році. Тепер їх хочуть повернути та розширити.

Раніше Державний департамент заявляв, що виконує наказ Трампа та «зобовʼязаний захищати нашу країну та її громадян, дотримуючись найвищих стандартів національної та громадської безпеки через наш візовий процес».