Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ заперечила отримання 2022 року 8,4 млрд грн прибутку

Представники Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви заперечили, що 2022 року отримали 8,4 млрд грн прибутку. Про це йдеться у відповіді архиєпархії на запит “Суспільного” , опублікованій 21 листопада.

В архиєпархії стверджують, що їхній дохід за 2022 рік становить 8,6 млн грн.

“Джерелами фінансування релігійних організацій є кошти та майно, що надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги та цільової фінансової допомоги, кошти та майно, що надходять від проведення основної статутної діяльності організацій, спонсорські та меценатські надходження”, – ідеться у відповіді на запит.

Також в архиєпархії заперечили й інформацію про доходи парафії Пресвятої Трійці УГКЦ села Зарваниця (за даними аналітиків, це 876 млн грн), однак іншої суми доходів не уточнили.