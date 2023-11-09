Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ за рік офіційно заробила майже 8,5 млрд. грн. Найбільше в Україні

У 2022 році чистий дохід релігійних організацій в Україні склав 26,4 млрд грн. У 2021 році дохід релігійних організацій був ще більшим – 33,5 млрд грн, а у 2020 році – 51 млрд грн. Відповідну інформацію виданню “ГОРДОН” надали аналітики платформи великих даних VKURSI .

На початок листопада 2023 року в Україні налічується 27 106 релігійних організацій. Йдеться про юридичних осіб, які зареєстровані за основним КВЕДом 94.91 “Дільність релігійних організацій”.

Пік реєстрацій припав на 90-ті роки, тоді щороку реєструвалося близько тисячі нових релігійних організацій. У 2023 році з’явилося лише 234 нові релігійні організації, у 2022-му – 145, а у 2021-му – 205.

Топ регіонів за кількістю зареєстрованих релігійних організацій:

Львівська область – 2614;

Тернопільська область – 1584;

Закарпатська область – 1494;

Київська область – 1406;

Хмельницька область – 1398.

Найменше релігійних організацій зареєстровано у Кіровоградській області (450), Миколаївській (480) та Сумській (511).

З 26,4 млрд грн, зароблених релігійними організаціями у 2022 році, половина прийшлася на Тернопільську область (12,3 млрд грн). На другому місці за доходом опинилася Івано-Франківська область (2,1 млрд грн), на третьому – Львівська область (1,9 млрд грн). Далі йде Одеська область (1,5 млрд грн) та Житомирська (1,4 млрд грн).

Найприбутковіші релігійні організації в Україні:

РО “Тернопільсько-Зборівська архиєпархія Української греко-католицької церкви”. Дохід у 2022 році склав 8,4 млрд грн;

РО “Львівська провінція згромадження Найсвятішого Ізбавителя (Редемптористи) Української греко-католицької церкви”. Дохід у 2022 році – 1,5 млрд грн;

РО “Релігійна громада (парафія) Святого Йоана Хрестителя Кам’янець-подільської дієцезії римсько-католицької церкви у місті Старокостянтинів Хмельницької області”. Дохід у 2022 році – 1,26 млрд;

УГКЦ Пресвятої Євхаристії душпастирства молоді міста Львова. Дохід у 2022 році – 931 млн грн;

“Парафія Пресвятої Трійці” УГКЦ села Зарваниця Теребовлянського району. Дохід у 2022 році – 876 млн грн.

Цікаво, що в список найприбутковіших релігійних організацій не потрапила Свято-Успенська Почаївська Лавра – найбільша православна святиня на заході України та друга за важливістю в країні після Києво-Печерської лаври.

Згідно з даними VKURSI, єдина інформація про дохід Почаївської лаври, яка підпорядковується УПЦ МП, датуються 2020 роком. Тоді лавра заробила 14,97 млн грн. При цьому у власності релігійної організації є 14 об’єктів нерухомості: 13 у місті Почаїв та один в Києві (двокімнатна квартира по вулиці Стрітенській 13, отримана по договору дарування).

Крім того, у Тернопільській області Почаївська Лавра має 42 земельні ділянки загальною площею понад 60 га. П’ять з цих ділянок лавра орендує, у 16 виступає власником, а у 21 випадку – правокористувачем. Ще одну ділянку здають в оренду.