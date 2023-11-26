Під час виконання бойового завдання Василь Кальваровський з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області загинув уродженець Тернопільщини штаб-сержант Василь Кальваровський. Повідомляють у Підгаєцькій міській раді.

Василь Васильович Кальваровський народився 3 квітня 1990 в селі Носів, що на Тернопільщині. Після закінчення загальноосвітньої школи проходив військову службу за контрактом у підрозділах охорони кордону Чопського прикордонного загону. Брав участь в антитерористичній операції. По завершенні дії контракту демобілізувався.

Повернутися до зброї його змусило повномасштабне вторгнення росіян. У складі бойового підрозділу він вирушив на схід України.

18 листопада, захищаючи рідну землю від ворожої навали, штаб-сержант Василь Кальваровський загинув у бою як Герой. На жаль, травми отримані ним, виявилися не сумісними з життям.

Поховали Героя у його селі Стужиця Ужгородського району. Без сина, батька, чоловіка та опори залишилися його матір Галина Кальваровська, дружина Світлана та два сини.