На Тернопільщині оголошено день жалоби у зв’язку із трагічною загибеллю десятків українців у Керчі

Те, що сталося у Керчі в середу, 17 жовтня, важко осягнути здоровим глуздом: 18-річний хлопець влаштував теракт і розстріляв у місцевому політехнічному коледжі своїх однолітків, а також заклав вибуховий пристрій, який призвів до десятків смертей. Серед загиблих та постраждалих – студенти та працівники закладу. Ця трагедія не може залишати байдужими та не може не викликати реакції, адже потерпіли українці, їхні рідні та близькі. У зв’язку з цим на Тернопільщині відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Степана Барни 19 жовтня оголошено Днем жалоби.

На знак скорботи буде приспущено Державний прапор України з чорною стрічкою. Також буде обмежено проведення розважально-концертних заходів на території області.

«Це трагедія всього українського народу, адже лихо сталося з нашими співгромадянами, які в Криму перебувають під тимчасовою окупацією північного сусіда-агресора. Коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це біда. Саме тому зі свого боку українська сторона зробить усе можливе, аби максимально допомогти постраждалим. Бо немає чужих дітей. А ці діти, які постраждали, – народилися на території України», – каже голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Підтримка наших співгромадян, за його словами, стосується не тільки тих, хто сьогодні мешкає на території тимчасово окупованого Криму, а й Донбасу.

«На жаль, через нездорові амбіції Кремля, страждають невинні люди, прості українці. З нашого боку ми маємо зробити все можливе, щоб вони отримували допомогу, підтримку та сприяння на території України. Адже трагедія, що сталася в Керчі, змушує насторожуватися, позаяк наводить на асоціації з подібними злочинами Кремля проти своїх громадян у Росії. Це коли ФСБ підривали житлові будинки у Волгодонську, коли спецслужби за наказом Путіна потруїли газом заручників у концертному залі «Норд-Ост», коли при штурмі школи повбивали дітей у Беслані лиш для того, щоб у такий злочинний спосіб залякати та згуртувати націю. Тому знову червона нитка дуже може тягнутися до Кремля, який прагне дестабілізувати ситуацію і загострити конфлікт з Україною», – переконаний Степан Барна.

У даному випадку, зауважує він, – це сигнал для українських спецслужб, які мають спрацювати на випередження, щоб подібне не повторилося на підконтрольних Україні територіях. «Не сумніваюся у професійності наших спецслужб, тому що вони неодноразово це підтверджували. Тому сподіваюся, що вони контролюватимуть ситуацію та дбатимуть про безпеку наших громадян та нашої держави», – акцентує голова обласної державної адміністрації.